大戸屋「ハイキュー！！」とコラボ、キャプテン6名のビジュアルボード付き定食や描き下ろしグッズ展開
【モデルプレス＝2025/10/06】⼤⼾屋は、アニメ「ハイキュー！！」とのタッグによる「大戸屋×ハイキュー！！ 勝利に導く、勝負飯！コラボキャンペーン」を、2025年10月15日（水）から11月30日（日）まで期間限定で開催。烏野高校、青葉城西高校など6校のキャプテンを擁した、特別コラボを実施する。
【写真】「ハイキュー！！」劇場版続編制作決定 “梟谷VS狢坂”描く短編アニメも
集英社「週刊少年ジャンプ」に2012年2月から8年半に渡って連載され、コミックスの累計発行部数は7000万部を突破。バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一氏による「ハイキュー！！」。同漫画を原作とするテレビアニメと大戸屋とのスペシャルコラボがこの秋実現。
烏野高校の澤村大地、青葉城西高校の及川徹、音駒高校の黒尾鉄朗、白鳥沢学園の牛島若利、梟谷学園高校の木兎光太郎、稲荷崎高校の北信介の、計6名のキャプテンが、オリジナルビジュアルボード付き定食やオリジナルボトル付ソフトドリンク、描き下ろしを使用したコラボグッズなどに登場する。
また、複数店舗では、キャラクターパネルなどの装飾を実施。イオンモール仙台上杉店には澤村、及川、牛島の3名のキャラクターパネルと横断幕が飾られ、大阪なんばスカイオ店にはキャプテン全員のキャラクターパネルがガラス面に飾られる。
加えてイオン釜石店、秋葉原店、池袋メトロポリタン店、横浜緑園都市店、上田住吉店、テラッソ姫路店の6店舗では、キャラクターパネルを3体ずつ設置。（イオン釜石店と秋葉原店と横浜緑園都市店（澤村、及川、牛島）／池袋メトロポリタン店と上田住吉店とテラッソ姫路店（黒尾、木兎、北））
このほかコラボ特設サイト上では、澤村大地（CV日野聡）ボイス入りの告知動画＆コラボメニュー動画も公開される。
第1弾、第2弾の2期に分けて、それぞれキャラクターコラボ定食を提供（各1,880円（税込））。34万食限定となり、1品注文ごとにコラボ限定描き下ろしビジュアルボードをランダムで1枚プレゼントする。
・第1弾 10月15日（水）から11月5日（水）
烏野高校／澤村大地 ：飛ぶ準備は、ここから！「瞬発力ブースト飯」
青葉城西高校／及川 徹 ：コンビネーションで奏でる「相乗効果バランス飯」
白鳥沢学園高校／牛島若利：シンプルな強さは積み重ね「パワーチャージ飯」
・第2弾 11月6日（木）から11月30日（日）
音駒高校／黒尾鉄朗 ：持久力サポートで「ラリーを繋ぐスタミナ飯」
梟谷学園高校／木兎光太郎：エースを支える！「試合前のコンディション飯」
稲荷崎高校／北 信介 ：変幻自在！最強の波に乗って「集中力全開ゾーン飯」
また各校のキャプテンがデザインされたコラボ限定オリジナルボトル付ソフトドリンクを14万本限定で販売。（1人3個まで）
さらに描き下ろしを使用したコラボ限定オリジナルグッズも販売。アクリルスタンド（全6種）、トレーディングホログラム缶バッジ（全6種ランダム）、トレーディングしゃもじ＆ごはん2連アクリルチャーム（全6種ランダム）、クリアファイル、くっつきクロスという5種類のラインナップだ。グッズは一部取扱のない店舗もあり、ECサイトでも取り扱う。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1975003069315432632
発売日：2025年10月15日（水）から11月30日（日）まで
【Not Sponsored 記事】
◆「大戸屋×ハイキュー！！」スペシャルコラボの内容は？
◆34万食限定のビジュアルボード付き定食やコラボグッズ
■大戸屋×ハイキュー！！ 勝利に導く、勝負飯！コラボキャンペーン
