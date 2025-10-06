BOYNEXTDOOR、秋夕の挨拶を公開！新アルバムへの抱負も語る「すべてのエネルギーを注ぎます」

カムバックを控えたBOYNEXTDOORが、心温まる秋夕（チュソク、韓国の祭日）の挨拶をした。

【写真】ジェヒョン、深夜の東京散歩SHOT

BOYNEXTDOORは10月6日、所属事務所KOZエンターテインメントを通じて「幸せで穏やかな秋夕をお過ごしください。五穀が実るこの季節に、ご家族とともに温かく意味のある時間をお過ごしください」と挨拶した。

新アルバムへの意気込みも明かし、「カムバックに向けて一生懸命準備しているので、さらに素敵な姿でお会いしたいと思います。新アルバムの活動にすべてのエネルギーを注ぎます」と決意を語った。

（写真＝KOZエンターテインメント）BOYNEXTDOOR

BOYNEXTDOORは、10月5日に公式ユーチューブチャンネルに公開されたオリジナルコンテンツ「後継者を探して」を通じて、ユーモアあふれるエネルギーを披露した。メンバーたちは“ボーイ家”の6人兄弟に扮し、最高の松餅（ソンピョン）を作るための競争を繰り広げた。さまざまなミニゲームにも挑戦し、視聴者に笑いを届けた。

（写真＝KOZエンターテインメント）BOYNEXTDOOR

BOYNEXTDOORは、10月20日午後6時にミニ5thアルバム『The Action』をリリースする。「より良い自分へ進む」という決意を込めた今回の作品を通じて、6人のメンバーの成長への情熱を感じることができる。

タイトル曲「Hollywood Action」は、ハリウッドスターのように自信に満ちた堂々とした姿を表現した楽曲で、ジェヒョン、テサン、ウナク、イハンが楽曲制作に参加し、グループならではの個性を盛り込んだ。デビュー以降、破竹の勢いで躍進を続ける彼らのカムバックに、期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）