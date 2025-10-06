Snow Man・向井康二「撮影中、ウィンくんを本当に好きになった」森崎ウィンと“両片想い”を演じる映画『（LOVE SONG）』10月31日公開
向井康二さん(Snow Man)と森崎ウィンさんがW主演を務める映画『（LOVE SONG）』が、いよいよ2025年10月31日(金)に全国公開される。総再生回数8.5億回を超える世界的大ヒットBLドラマ『2gether』のチャンプ監督による日本デビュー作として、日タイ共同制作で実現した本作。喧騒と優しさに包まれたバンコクを舞台に、すれ違いを重ねた2人の運命の答えとは――。
【場面写真】向井康二が魅せる“影のあるカメラマン”姿、森崎ウィンの恋する表情も
■「初対面のときからはじめまして感がなかった」アジアにルーツを持つ2人が初共演
本作で森崎ウィンさんが演じるのは、バンコクへの海外勤務を命じられた真面目すぎる研究員・ソウタ。一方、向井康二さんはソウタの初恋の人であり、バンコクでカメラマンをしながら音楽活動を続けるカイを演じる。共にアジアにルーツを持つ2人が、それぞれの夢でもあったアジアを舞台にした作品で初共演を果たした。
森崎さんは「初対面のときからはじめまして感がなかった」と語り、本読みの際の足の組み方まで似ていたことを明かすと、向井さんも「そこらへんからフィーリングが合った感じがします」と笑顔で応じる。2人の間に流れる特別な空気感が、作品全体を包み込んでいる。
さらに及川光博さん、藤原大祐さん、齊藤京子さん、逢見亮太さん、筒井真理子さんら日本人キャストに加え、タイで若者を中心に人気を集めるミーンさん、ファーストさん、ミュージックさんら、日タイ共同制作だからこそ実現した国際的豪華キャストが、2人の恋の行方を彩る。
■向井康二の“色気”×森崎ウィンの“恋する表情”が話題の本予告
本予告映像は、「いつかきっとまた会えると信じていた―」というソウタのナレーションから始まり、バンコクで運命的な再会を果たした2人の姿が映し出される。大学時代の回想シーンでは、想いを寄せる相手へ向けて作ったメロディを奏でるカイを、そっと見守るソウタ。完成した曲は聞けずじまいだったが、今もそのメロディは心に刻み込まれている。
ずっと言えなかった想いを抱えたまま、再びともに時間を過ごす2人。ソウタの同僚でエリート社員のジン(及川光博)、タイで活躍する日本人モデルのワタル(藤原大祐)、親友のような存在のヒカリ(齊藤京子)らに後押しされながら、ソウタは自分の想いに向き合っていく様子が描かれる。そして映像のラストでは、カイがソウタをぐっと引き寄せる瞬間が映し出され、見る者の胸を高鳴らせる。
主題歌は、『幾億光年』で第75回NHK紅白歌合戦に初出場を果たしたOmoinotakeが書き下ろした新曲『Gravity』。チャンプ監督の「強い愛には引力がある」という言葉をヒントに、「愛し合って、すれ違って、傷つけ合って、離れてしまっても、まるで不可抗力のように、引き寄せられてしまう」――まさに両片想いの2人の関係そのものを表現した楽曲が、物語をより深く彩る。
本予告を見た人からは「なんで向井康二はこんなに色気があるんだ？」「恋するウィンくんがかわいすぎる」「主題歌が合いすぎてて泣ける」といった声が続々と寄せられた。
■タイ流“フレキシブル撮影”が生んだ唯一無二の映像世界
3週間に及ぶタイでの撮影では、日本とは全く異なる撮影スタイルに戸惑いながらも、新たな発見があったという。タイには時間を細かく区切った撮影スケジュール表が存在せず、チャンプ監督は本番前のテストを行わず、俳優の自然な演技をそのまま収める撮影スタイルを貫いた。
「監督をはじめ、タイのチームは楽しそうに撮影を進めていて印象的でした。日本のチームとの文化や言葉の壁もありましたが、お互い譲らずに乗り越えて一つになれた瞬間が何度もあり、それがよいシーンとして映画に刻まれている」と森崎さん。向井さんも「撮影スタイルの違いに最初は戸惑いましたが、結果的に素晴らしい画が撮れた」と、当初の不安が確信へと変わったことを明かす。
2人が本作の見どころとして挙げたのが、カイがついに未完成の曲をソウタの前で歌うライブシーン。タイで絶大な人気を誇り、昨年のSUMMER SONIC 2024にも出演したThe TOYSがプロデュースした楽曲が圧巻の演出で披露される。森崎さんは「(向井さんが)めちゃくちゃかっこいい。Snow Manの向井康二じゃ見られない表情！こんな表情する？って思う」と興奮気味に語る。向井さんも「Snow Manを忘れながら撮ってます」と手応えをにじませ、「ここはタイトルにもある通り、本当に大事なシーンでしたし、ここをちゃんと100%以上で心を込めてやらないと映画が崩れてしまうので。悔いはないというくらい、全部出し切ったシーンになりました」と力を込める。
■向井「撮影中、ウィンくんを本当に好きになった」ジャパンプレミアで明かす役への想い
2025年9月24日に開催されたジャパンプレミアは、森崎さんと向井さんによる場内アナウンスという粋な演出でスタート。「皆さん、イェーイの準備できてますか？」という向井さんの呼びかけに会場が沸き、及川さんの提案でタイ語「サーム(3)、ソーン(2)、ヌン(1)！」のカウントダウンとともに、客席中通路から2人が登場すると、会場は大きな歓声に包まれた。
森崎さんは「長年ずっと誰かを想い続けることが、どれぐらいの重さなのかなというのを自分の中で解釈しながら演じた。運命的な再会を果たすときの感情の動きも、どこまで漏れていいのか、ここは漏らさないのか、自分の中での我慢比べ。そこを細かく表現できたらいいなと思いながら演じさせていただきました」と役作りを振り返る。向井さんも「『両片想い』というワードって新しいですよね。今もそうですけど、撮影中はウィンくんのことを本当に好きになって挑んでいたし、そういうのは顔に出てると思うんです」と続けた。
チャンプ監督は「日本のスタッフと、日本の俳優さんと一緒に映画をつくることができて、とてもしあわせでした。本当にうれしいですし、誇りに思います」と感慨深げに語った。
映画『（LOVE SONG）』は2025年10月31日(金)全国公開。森崎ウィンさん×向井康二さん(Snow Man)が魅せる、6年越しの“両片想い”の行方を、ぜひ劇場で確かめてほしい。
映画『（LOVE SONG）』作品概要
出演：森崎ウィン 向井康二(Snow Man)
ミーン・ピーラウィット・アッタチットサターポーン、藤原大祐、齊藤京子
ファースト・チャローンラット・ノープサムローン、ミュージック・プレーワー・スタムポン
逢見亮太、夏目透羽、水橋研二、宮本裕子、筒井真理子、及川光博
監督・脚本：チャンプ・ウィーラチット・トンジラー『2gether』
脚本：吉野主、阿久根知昭
音楽：近谷直之
劇中曲プロデュース：The TOYS
主題歌：Omoinotake『Gravity』(Sony Music Labels)
制作プロダクション：KINEMA STUDIO
制作協力：h8 Studio アークエンタテインメント
制作幹事・配給：KADOKAWA
(C)2025『（LOVE SONG）』製作委員会
