「JAFロードサービス競技大会2025」決勝大会を初めて一般公開！めったに見ることのできない救援作業を間近で体感
全国から勝ち抜いた精鋭たちが決勝の舞台でその技術とスキルを競う
JAF全国ロードサービス競技大会
「JAF全国ロードサービス競技大会」は、サービスの質のさらなる向上を目指し、約50年前に始まった。2年に1度開催され、今年で第18回目を迎える。今年は、競技大会が始まってからの50年の歴史のなかで、初めて決勝大会を一般公開で実施する。
出場者は、全国8地方（北海道・東北・関東・中部・関西・中国・四国・九州）から準決勝を勝ち抜いた九州本部、関西本部、東北本部の3地方本部の精鋭たち。決勝の晴れ舞台でその技術とスキルを競う。
JAF全国ロードサービス競技大会2025｜準決勝の様子
普段はなかなか目にすることのない、ロードサービス隊員の高度な技術を間近で見られる絶好の機会。2日間にわたるさまざまなイベントをぜひお楽しみに！
なお、当日はYouTubeにて生配信される予定で、視聴者向けの優勝予想クイズを同時開催。正解者のなかから抽選でAmazonギフト券をプレゼント！
決勝戦出場地方本部（通過順）
【九州本部】
井上真純（イノウエマスミ）／薬丸遼河（ヤクマルリョウガ）／平井康孝（ヒライヤスタカ）／堂鼻佳史（ドウハナヨシフミ）
【関西本部】
瀬戸豪（セトツヨシ）／安田舜（ヤスダシュン）／湊雄太郎（ミナトユウタロウ）／下園正和（シモゾノマサカズ）
【東北本部】
渡辺雄大（ワタナベユウダイ）／佐々木太樹（ササキタイキ）／後藤真哉（ゴトウシンヤ）／小野寺悟（オノデラサトル）
※敬称略
INFORMATION
JAF全国ロードサービス競技大会2025決勝 概要
●日時
2025年10月11日（土）9:30～13:30 大会後～各種イベント
●内容
予選を勝ち抜いた隊員が接客力・救援技術・迅速な対応力を競い合う決勝戦。JAFロードサービス隊員のプロフェッショナルな技術を間近でご覧いただけます。隊員がどのような作業をおこなっているのかなどをお伝えする、競技中の実況や解説も予定しており、競技の臨場感もお楽しみいただけます！普段見ることができない救援技術を、ぜひ間近でご体感ください。
※大会後は各種体験イベントを予定しております。
来場者向けイベント概要
●日時
2025年10月11日（土）14:00～16:00・10月12日（日）9:00～16:00
●会場
富士スピードウェイ イベント広場（静岡県駿東郡小山町中日向694）
●内容
・ロードサービス隊員なりきりコーナー（フォトスポット）
・災害発生時の迅速な初動対応を担う新チーム「特別支援隊 即応部隊」車両の初展示
・SNS投稿キャンペーン
・オリジナルグッズ販売
●入場方法
入場には全日本スーパーフォーミュラ選手権 第9戦・第10戦の観戦チケットが必要
●来場者特典
来場された方（会員、一般問わず）を対象に、ウェブアンケートを実施予定。アンケートに回答いただいた方には、ノベルティをプレゼント！