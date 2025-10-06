中村勘九郎、妻＆息子たちと“モノトーンコーデ”で家族4ショット 前田愛の42歳バースデー祝う記念写真に反響「愛があふれてます」「幸せそう」
歌舞伎俳優・6代目 中村勘九郎（43）の妻で俳優の前田愛（42）が5日、自身のインスタグラムを更新。「おめかしして 出掛けました」と明かし、勘九郎、長男で歌舞伎俳優の3代目 中村勘太郎（14）、次男の2代目 中村長三郎（12）との家族4ショットを公開した。
【写真】「素敵な写真」「愛があふれてます」勘九郎＆息子たちとの“おめかし”家族4ショット披露の前田愛
4日に迎えた自身の誕生日を祝っての食事会のようで、「Ai」の名前が記されたチョコレートケーキやモノトーンスタイルで決めた家族の記念ショットをアップ。
前田は「えー!?もう、1年経ったの!?と年々感覚が早くなりますが楽しんでいきたいと思います」と新しい1年への抱負を記した。
この投稿に、親交のある俳優・大竹しのぶ（68）が「愛ちゃんおめでとう！いつまでも可愛くて、楽しくて、素直で頑張ってる愛ちゃん、大好きだぜ」、歌舞伎俳優の中村獅童（53）がケーキ等の絵文字で祝福。
また、ファンからも祝福コメントが相次いだほか、家族ショットには「ステキなご家族」「中村屋は愛があふれてます」「幸せそう」「息子さん達のお姉さんのような可愛らしさですね」「家族仲良く幸せなお誕生日ショット、とても素敵です」「素敵な写真ありがとうございます」といった声が数多く寄せられている。
