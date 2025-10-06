中日ファン・研ナオコ、ファームの“日本一”を祝福 “監督”との2ショットも披露「勝利の女神が君臨していたんですね」「嬉しいです」
歌手の研ナオコ（72）が4日、自身のインスタグラムを更新。同日に14年ぶり7回目のファーム日本一を決めた中日ドラゴンズ2軍を、落合英二2軍監督（56）との2ショットなどの写真を添えて祝福した。
【写真】「勝利の女神が君臨していたんですね」中日・落合英二2軍監督との2ショットを披露した研ナオコ
研は「中日ドラゴンズ 14年ぶり7回目のファーム日本選手権優勝 選手を優勝へ導いた落合英二2軍監督、コーチ、選手の皆さん おめでとう御座います」とチームや選手への祝福の言葉とともに、落合監督との2ショットのほか、今年の春季キャンプの時のものと思われる、サイン入りカイロの写真なども披露した。
この投稿にファンからは「『ドラゴンズ愛』が溢れてて、何か嬉しい！（パワーを貰えました）来シーズンも一緒に応援しましょう」「相変わらずカッコいいナオコ様！」「勝利の女神が君臨していたんですね」「ナオコさま、我がドラゴンズを愛して下さってありがとうございます。根尾くんの胴上げ姿、ぜひ来シーズンは一軍で」「同じドラゴンズファンでとっても嬉しいです」などのコメントが寄せられている。
