【今週の運勢】2025年10月第2週の「てんびん座（天秤座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月6日〜10月12日の運勢を西洋占星術で占います。

てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）

裏ボスモード。
あなたが変える。

影響力強め。

あなたがきっかけで、別の誰かの人生を大きく変えることになりそう。「てんびん座さんのようにやってみたい」と憧れの対象になったり、何気なく言った一言が迷いを終わらせる決定打になったりするのです。

基本的に相手が勝手に目標にし、納得していくため、責任は感じなくてよいのですが、人に見られている意識、自分の発言が決め手になる覚悟を持って立ち回っていくと、後味の悪い思いをしなくて済むでしょう。全方向キッチリやっていくことで、倦怠感も消えるはず。

オフは、温泉で骨休めを。

愛は、さりげない贈り物がウケます。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)