【今週の運勢】2025年10月第2週の「おとめ座（乙女座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月6日〜10月12日の運勢を西洋占星術で占います。

おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）

「そういえば！」が起こる1週間。
振り返りと反省で、再始動。

分かっていたはずなのに、やってしまいそう。

「ベジファーストを心掛けていたのに、つい肉から食べてしまった」とか、「薬を飲み忘れた」「また似たデザインの服を増やした」的に、あー！な展開になりやすいでしょう。

でも、完璧にやれなくても、ちゃんと世界は回っていきますし、不完全な部分は伸びしろと考えて。「今日からちゃんとする」で仕切り直していけばいいのです。ダメダメからパーフェクトへの移行期と考えて、日々よりよいあなたに進化、成長を遂げましょう。

愛と社交は、昔話が盛り上がりそう。レトロなお店も話のタネに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)