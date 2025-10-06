おとめ座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月6日〜10月12日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月6日〜10月12日の運勢を西洋占星術で占います。
振り返りと反省で、再始動。
分かっていたはずなのに、やってしまいそう。
「ベジファーストを心掛けていたのに、つい肉から食べてしまった」とか、「薬を飲み忘れた」「また似たデザインの服を増やした」的に、あー！な展開になりやすいでしょう。
でも、完璧にやれなくても、ちゃんと世界は回っていきますし、不完全な部分は伸びしろと考えて。「今日からちゃんとする」で仕切り直していけばいいのです。ダメダメからパーフェクトへの移行期と考えて、日々よりよいあなたに進化、成長を遂げましょう。
愛と社交は、昔話が盛り上がりそう。レトロなお店も話のタネに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）「そういえば！」が起こる1週間。
