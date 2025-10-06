滋賀県で開かれている国民スポーツ大会は大会8日目を迎えました。5日の三重県選手団の活躍を紹介します。

ラグビーフットボールの女子7人制は準決勝で山口に敗れたものの、パールズの選手の活躍もあり、3位決定戦で京都に21対7で勝利し3位表彰台です。

古屋みず希主将は「3位という悔しい結果だが、一致団結して全員で勝ち取ることが出来てよかった」と話しました。

カヌースラロームは成年男子K−1で齋藤康祐選手が優勝、成年男子C−1では齋藤彰太選手が優勝で、兄弟揃っての優勝です。

齋藤康祐選手は「皆様のおかげで兄弟2人で二冠を達成できました。ありがとうございました」と話しました。

また、成年女子C−1で藤井南帆選手が3位表彰台です。

藤井選手は「100点と言えるレースではなかったが、攻めた漕ぎができたので今後につながるものになった」と話しました。

ウエイトリフティング競技成年男子プラス109キロ級で横山太偉雅選手がスナッチ3位、クリーン＆ジャーク2位、トータル3位で見事表彰台です。

横山選手は「目標の優勝には届かなかったが、表彰台に登ることができたので一安心」と話しました。

そのほか陸上競技では少年女子A三段跳びで岡島奏音選手が3位表彰台です。