人気声優、夫への不満さく裂「結婚指輪捨てました」報告。「赤ちゃん2人みてるみたい」「マジで終わってる！」
アニメ『アイカツ！』（テレビ東京系）シリーズや『地獄先生ぬ〜べ〜』など多くの人気作品の声優を務める洲崎綾さんは10月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。夫への不満を吐き出しました。
【投稿】夫への愚痴止まらず
さらに「赤ちゃん2人みてるみたいだよ〜」「妊娠中仕事もほとんどできなかったのに生活費も出産費用も折半、産後出前の寿司を一回とってくれただけ。マジで終わってる！早くラジオで喋りたい」と、不満を続けています。それが冒頭の「結婚指輪捨てました」につながっているようです。
ファンからは、「あるあるすぎて首がもげそう…」「成長過程中なのです、、、ストレスになってしまうかもしれませんが、、、長い目で見守ってあげてください、、、（結婚27年目の旦那より）」「毎日、お疲れ様です」「産前産後の恨みは一生もんですもんねぇ…」「とにかく1人で抱え込まないで下さいね」「誰の子供産んだと思ってんねん案件ですね、お疲れ様です！」「はちゃめちゃ頑張りすぎ負担多すぎでは……」などの声が上がっています。
一方で、「お気持ちはお察ししますが、そこはラジオで話す前に当事者間で話し合うべきでは？ いきなりラジオで喋ってしまうと決定的な溝が出来そうな悪寒しかしません」「念の為に事務所とすり合わせするのも良いかと…」と心配する声も。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「とにかく1人で抱え込まないで下さいね」「あまりに腹が立ったので結婚指輪捨てました」と報告した洲崎さん。一体何があったのでしょうか。実は、それより前の同日の別投稿で「電気の消し忘れとか換気扇のつけ忘れとか食器の洗い残しとか指摘すると、毎度言い訳と被害者ムーブのオンパレードなんだけど…『ごめんね』で終わることをなんで言い返してくるんだろうな？みんなそう？」と、夫への不満を吐き出していました。
「崇ちゃんと話し合うんやで」洲崎さんは構成作家の伊福部崇さんと結婚を2019年12月に発表。伊福部さんもXをやっていますが、投稿は2025年10月2日が最後となっています。同投稿には、「崇ちゃんと話し合うんやで」「奥さんを大切にしたげてください」「大人になれよ…同年代として恥ずかしい」「奥さん大丈夫か」「奥さんの洲崎さんに負担かけさせんじゃねぇよ」などの声が寄せられました。
