【今週の運勢】2025年10月第2週の「しし座（獅子座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月6日〜10月12日の運勢を西洋占星術で占います。

しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）

こまめにブレーキ。
「本当にいる？ それ？」

「大きいことはいいこと」「足らないよりも余る方がいい」スイッチが入ります。

スケールが大きく、太っ腹になれるのは、素晴らしいことですが、全方向でロスが出やすくなっています。「それくらいあればいいんじゃない？」をお試しで半分、みたいなつもりでいくとよさそう。もしくは、あなたよりも偉い人に責任転嫁して、「これでいいと思います？」と確認＆最終決定をお願いするスタイルで。

もっとも、余ったら余ったで、人に配る、待ち時間を有効に使うなど、それなりに生かせるので、基本はおおらか、ちょい締めでどうぞ。

恋は暴走に注意。足並みをそろえて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)