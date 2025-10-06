しし座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月6日〜10月12日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月6日〜10月12日の運勢を西洋占星術で占います。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）こまめにブレーキ。
「本当にいる？ それ？」
「大きいことはいいこと」「足らないよりも余る方がいい」スイッチが入ります。
スケールが大きく、太っ腹になれるのは、素晴らしいことですが、全方向でロスが出やすくなっています。「それくらいあればいいんじゃない？」をお試しで半分、みたいなつもりでいくとよさそう。もしくは、あなたよりも偉い人に責任転嫁して、「これでいいと思います？」と確認＆最終決定をお願いするスタイルで。
もっとも、余ったら余ったで、人に配る、待ち時間を有効に使うなど、それなりに生かせるので、基本はおおらか、ちょい締めでどうぞ。
恋は暴走に注意。足並みをそろえて。
