かに座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月6日〜10月12日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月6日〜10月12日の運勢を西洋占星術で占います。
まず、動く。
主体性が戻ってきそう。
何かをやらされている、付き合いでついていくのではなく、自分がやりたいからやる感覚をつかめそう。「ノー」が言えるようになる、個人的なタイミングを優先できるようになるでしょう。強い人にとっては、当たり前のマイルールがあなたにとっては、生きやすさや久しぶりの自由と感じられるはず。
強運の後押しも始まるので、まず、第一歩を踏み出して。「どうかな？」と考えて悩み、止まるのではなく、「やってみないと分からないからやる」「いやならやめればいい」的な開き直りで大きく運が開けます。
愛もつかみに行って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）フッ軽で、
まず、動く。
主体性が戻ってきそう。
何かをやらされている、付き合いでついていくのではなく、自分がやりたいからやる感覚をつかめそう。「ノー」が言えるようになる、個人的なタイミングを優先できるようになるでしょう。強い人にとっては、当たり前のマイルールがあなたにとっては、生きやすさや久しぶりの自由と感じられるはず。
強運の後押しも始まるので、まず、第一歩を踏み出して。「どうかな？」と考えて悩み、止まるのではなく、「やってみないと分からないからやる」「いやならやめればいい」的な開き直りで大きく運が開けます。
愛もつかみに行って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)