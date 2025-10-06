ふたご座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月6日〜10月12日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月6日〜10月12日の運勢を西洋占星術で占います。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）脱・日常。
いつもと違う過ごし方で。
刺激不足でイライラしてしまうかも。
どこかへ行きたい、何かをしたいモヤモヤが大きくなります。自分で自分の時間を盗むつもりで、ちょっとだけ、エスケープしてみましょう。
3連休を利用して旅に出る、面白そうな映画を見る、わざと迷子になる、お弁当だけ持ってプチピクニックに行くなど、心の赴くままに過ごす時間を作って。計画を立てるだけで、いいガス抜きになり、仕事の効率も上がっていきます。
世代の違う人との会話に、現状打開のヒントが隠れています。
買い物は、定期購入を視野に入れて。
愛は、友達感覚でさらっと爽やかに。
