【今週の運勢】2025年10月第2週の「ふたご座（双子座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月6日〜10月12日の運勢を西洋占星術で占います。

ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）

脱・日常。
いつもと違う過ごし方で。

刺激不足でイライラしてしまうかも。

どこかへ行きたい、何かをしたいモヤモヤが大きくなります。自分で自分の時間を盗むつもりで、ちょっとだけ、エスケープしてみましょう。

3連休を利用して旅に出る、面白そうな映画を見る、わざと迷子になる、お弁当だけ持ってプチピクニックに行くなど、心の赴くままに過ごす時間を作って。計画を立てるだけで、いいガス抜きになり、仕事の効率も上がっていきます。

世代の違う人との会話に、現状打開のヒントが隠れています。

買い物は、定期購入を視野に入れて。

愛は、友達感覚でさらっと爽やかに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)