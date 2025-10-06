おうし座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月6日〜10月12日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月6日〜10月12日の運勢を西洋占星術で占います。
気は心で。
間接的に褒められたり、お礼を言われたり、心が温かくなるようなうれしい展開がありそう。
分かってもらえた、力になれた、思いが伝わった幸せに満たされるでしょう。これからも小さな親切や気配りを心掛けて、ご縁がある人を大事にしていきましょう。相手からもさりげない心遣いをもらえて、ぐっと生きやすく、やりやすくなっていくはず。
なお、返事には少し時間がかかるみたい。あなたがカバーできる範囲ならば、見切り発車で話を進めてしまってもよさそう。ただし、損しても文句は言わないことが条件です。
恋もフィーリングに賭けてみて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）好転ムード。
