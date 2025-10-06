高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第２週「ムコ、モラウ、ムズカシ。」の第6回が10月6日に放送され、反響を呼んでいます。

【写真】楽しそうに語り合う松野家

借金で困窮する松野家は、トキの結婚で働き手を増やそうと考えます。

どんな人がいいか真剣に話し合いますが、トキの好きな怪談や妖怪の話になってしまい、みんなで笑い合う展開になりました。

＊以下10月6日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

貧乏脱出のため結婚を目指す、トキ。

しかし、チヨ（倉沢杏菜さん）とせん（安達木乃さん）と行った恋占いの結果は一人だけ悲惨で・・・。

落ち込むトキを励ますため、司之介（岡部たかしさん）とフミ（池脇千鶴さん）は、お見合い相手探しに奔走する。

一方、工場では恋占いの結果通りに、せんの結婚が決まりチヨと雨清水家の三男・三之丞（板垣李光人さん）が祝福をしていた。

それを知ったトキは占いの結果通りの結婚に焦りを覚える。

＜視聴者の声＞

視聴者が注目したのが、トキの見合い相手について松野家で話し合うシーンです。

父の司之介さんが、トキにどんな見合い相手がいいのか聞きます。

するとトキは「よく働いて、お金を稼いでくれる人。叶うなら、怪談がお好きな方が」と言います。

「つまり、河童みたいな相手ということじゃな」と司之介。

「でも悪くないけれど。河童とか天狗とか小豆洗いとか…」とトキが言うと、フミは「働き者の…小豆洗い？」とつぶやきました。

小豆洗いの絵を持ち出し、「小豆を洗う化け物で、時々人を取って食べるの」と説明するトキ。

司之介が「おトキの望みじゃ極力探してみよう」と言うと、勘右衛門が「士族の小豆洗いはどうじゃ？」と会話に入ってきました。

つらい状況でもユーモアを忘れない松野家のやりとりにSNSやコメントではさまざまな声が寄せられました。

「おムコ様はどんな相手が良いか、と真面目に話し合いつつどこか笑える松野家のやり取り 朝から和んで良いな〜」

「働き者で士族の小豆洗いを探すことになる松野家、愉快すぎる」

などの声が目立ちました。

「河童でも天狗でも小豆洗いでもいいってめちゃくちゃ許容範囲広いぞ」「できれば怪談好きの婿をもらいたいという、おトキのオタクぶり」

とトキの怪談好きに注目した人たちも。

漫画家の水木しげるさん夫婦を描いた2010年前期放送の朝ドラ『ゲゲゲの女房』を思い出した人も。

「ゲゲゲの女房にも出てきた、小豆洗い」「小豆洗いには実際に会ったって茂は言ってましたもんね」

との声も目立ちました。

ーーーーー

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、「阿佐ヶ谷姉妹」の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。