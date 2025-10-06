『ハイキュー!!』×「大戸屋」がコラボ！ 主将らが料理を振る舞う描き下ろしグッズなど登場へ
「大戸屋」は、10月15日（水）〜11月30日（日）までの期間、テレビアニメ『ハイキュー!!』とのコラボキャンペーンを実施する。
【写真】ボリュームすごっw 『ハイキュー!!』×「大戸屋」コラボ定食一覧
■第1弾・第2弾で展開
今回開催される「大戸屋×ハイキュー!! 勝利に導く、勝負飯！コラボキャンペーン」は、烏野高校の澤村大地、青葉城西高校の及川徹、音駒高校の黒尾鉄朗、白鳥沢学園の牛島若利、梟谷学園高校の木兎光太郎、稲荷崎高校の北信介の計6名のキャプテンが登場する描き下ろしイラストを使用したコラボ定食やコラボグッズを数量限定で販売する企画。
1品注文ごとにコラボ限定描き下ろしビジュアルボード（全7種）がランダムで1枚プレゼントされるコラボ定食は、10月15日（水）からの第1弾と11月6日（木）からの第2弾で内容が変わり、例えば第1弾には澤村大地をイメージした「飛ぶ準備は、ここから！『瞬発力ブースト飯』」が登場。続く第2弾では黒尾鉄朗をイメージした「持久力サポートで『ラリーを繋ぐスタミナ飯』」などがそろう。なお、付属するビジュアルボードのデザインは、第1弾、第2弾を通して共通だ。
また、ユニフォーム姿の主将6人をあしらった「オリジナルボトル付ソフトドリンク」も用意。
さらに、「アクリルスタンド」や「トレーディングしゃもじ＆ごはん2連アクリルチャーム（全6種ランダム）」など料理を振る舞う主将らのイラストを用いた描き下ろしグッズのほか、一部店舗ではキャラクターパネルを使用した店内装飾が展開される。
