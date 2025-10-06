スタバのハロウィーンは“黒猫”が主役!? アサイーのフラペチーノや黒猫アイテムが登場
「スターバックス」は、10月10日（金）からハロウィンシーズンをスタート。今年の主役は、猫耳チョコレートをあしらい、まるでいたずらをしている“黒猫”を思わせる「アサイー ベリー フラペチーノ」で、同日から黒猫をモチーフにしたアイテムも発売される。
【写真】デザイン天才すぎる 「スターバックス」黒猫アイテム一覧
■店内にも“黒猫”が!?
今回登場する「アサイー ベリー フラペチーノ（通称“黒猫フラペチーノ”）」は、猫耳チョコレートをあしらい、まるで黒猫がいたずらしているような遊び心あふれる見た目が特長のビバレッジ。
フラペチーノのベースには、アサイーに加え、ラズベリー、カシス、ブラックベリーフレーバーを組み合わせ、フルーティーで奥行きのあるベリーの風味を表現。そこにブラッククランチを加えることで、甘酸っぱさと心地よい食感を引き立てている。
仕上げには、黒猫のシルエットをイメージしたブラックショコラソースと、猫耳の形をイメージしたチョコレートをトッピング。まるで黒猫がカップから顔をのぞかせているかのようなハロウィンシーズンならではのビジュアルに仕上げている。
このブラックショコラソースは、カカオの深みとミックスベリーの酸味が絶妙に調和するよう開発され、見た目だけでなく味わいにもこだわっているとのこと。甘酸っぱいベリーの味わいとザクザクとした食感、そして黒猫をモチーフにしたデザインが織りなす、特別な一杯に仕上がった。
加えて、アサイーの華やかさとブラックティーの深みが調和する「アサイー ベリー ゆず シトラス ＆ ティー」も同時発売。アサイーベリーベースの甘酸っぱさに、ブラックティーのまろやかな渋みを合わせることで、落ち着きのある奥行き深い味わいを楽しめるティービバレッジで、カップの底には爽やかな香りのシトラス果肉を加え、飲むたびにシトラスのアクセントが広がる。
さらに、同日からは黒猫をモチーフにしたアイテムも登場。カップに隠れたり「MEOOW（ミャーオ）」と鳴いたりする黒猫の姿をユーモアたっぷりに表現し、多彩なコレクションが展開される。
もしかすると、店内のどこかにも“黒猫”がひょっこり隠れているかも？ 遊び心あふれる黒猫たちと過ごす、心躍るハロウィンシーズンになりそうだ。
【写真】デザイン天才すぎる 「スターバックス」黒猫アイテム一覧
■店内にも“黒猫”が!?
今回登場する「アサイー ベリー フラペチーノ（通称“黒猫フラペチーノ”）」は、猫耳チョコレートをあしらい、まるで黒猫がいたずらしているような遊び心あふれる見た目が特長のビバレッジ。
仕上げには、黒猫のシルエットをイメージしたブラックショコラソースと、猫耳の形をイメージしたチョコレートをトッピング。まるで黒猫がカップから顔をのぞかせているかのようなハロウィンシーズンならではのビジュアルに仕上げている。
このブラックショコラソースは、カカオの深みとミックスベリーの酸味が絶妙に調和するよう開発され、見た目だけでなく味わいにもこだわっているとのこと。甘酸っぱいベリーの味わいとザクザクとした食感、そして黒猫をモチーフにしたデザインが織りなす、特別な一杯に仕上がった。
加えて、アサイーの華やかさとブラックティーの深みが調和する「アサイー ベリー ゆず シトラス ＆ ティー」も同時発売。アサイーベリーベースの甘酸っぱさに、ブラックティーのまろやかな渋みを合わせることで、落ち着きのある奥行き深い味わいを楽しめるティービバレッジで、カップの底には爽やかな香りのシトラス果肉を加え、飲むたびにシトラスのアクセントが広がる。
さらに、同日からは黒猫をモチーフにしたアイテムも登場。カップに隠れたり「MEOOW（ミャーオ）」と鳴いたりする黒猫の姿をユーモアたっぷりに表現し、多彩なコレクションが展開される。
もしかすると、店内のどこかにも“黒猫”がひょっこり隠れているかも？ 遊び心あふれる黒猫たちと過ごす、心躍るハロウィンシーズンになりそうだ。