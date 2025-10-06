FMヨコハマ開局40周年ライブにキスマイ宮田俊哉、秦 基博が出演決定 湘南乃風らとともに記念日を彩る
FMヨコハマが開局40周年を記念して開催するライブイベント『FMヨコハマ 40th Anniversary Live “Coming Up Next”』の第2弾出演アーティストが発表された。今回新たに出演が決定したのは、Kis-My-Ft2の宮田俊哉とシンガー・ソングライターの秦 基博。第1弾で発表された湘南乃風、wacci、シャイトープと合わせて、全5組のアーティストが出演する。
【画像】バラエティ豊かなラインナップ！『FMヨコハマ 40th Anniversary Live “Coming Up Next”』出演者
同イベントは、開局記念日である12月20日に神奈川・横浜BUNTAIで開催。FMヨコハマのDJ陣とともに、音楽で節目の年を盛大に祝う一夜となる。MCは小林大河が務める。
最新のイベント詳細や今後の発表は、FMヨコハマ開局40周年記念ライブ特設サイトにて随時公開予定。現在、チケットの抽選先行受付も実施されている。
■『FMヨコハマ 40th Anniversary Live “Coming Up Next”』
12月20日（土） 午後3時開場／午後4時開演（予定）
神奈川・横浜BUNTAI
