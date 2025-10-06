EXILE ATSUSHI（45）が、5日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。休養期間中に過ごしたインドでの体験について話した。

体調不良のため23年3月から休養し、昨年9月に復活を宣言。今年4月のソロツアーでステージ復帰した。1年半の休養中、インドに10日ほど滞在し、毎日瞑想（めいそう）をしていた時期があったという。

寺院の近くにある村の子どもたちと遊ぶ映像を見て、「僕らの常識とはまったく違うんですよ」と現地の様子について説明。「手をみんなつないできて。大人の、おじさんも手をつないでくる。恥ずかしいと思っている自分がどうでもいいというか。向こうは何も気にしていないし、僕が何者かも分かっていないわけじゃないですか。知らないで来てくれて」と現地の人との交流から心境に変化が起きたことを明かした。

瞑想中、「ある一晩は、あまりにも自分の考え方が自分勝手すぎたなということで反省して、30分土下座泣きしました」と話した。「自分が人をどう見ているかというジャッジメントがあったから、自分がステージに立った時にどう見られているか気になるわけで。こっちの思い込みで、『あの人はああいう人だから話すのはやめておこう』とかということを、思い込めば思い込むほど、その思い込みがステージに立った時に、どういう人に見られているかな、って」と以前の自身を振り返った。

現在は「それがなくなって、みんながかわいく見えるんです。いとしく見えるようになったんです」と笑顔を見せた。