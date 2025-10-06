©ABCテレビ

「M-1グランプリ2025」は8月1日(金)に開幕し、今年は札幌・仙台・新潟・埼玉・東京・千葉・静岡・名古屋・大阪・広島・福岡・沖縄に愛媛を加えた計13地区で10月5日（日）まで1回戦を実施した。

2015年に復活して以降、エントリー数を増やし続けている「M-1グランプリ」だが、20回目となる昨年、初めて大台の1万を突破。今年もさらに記録を伸ばし、過去最多となる11521組の漫才師がエントリー！（再エントリー含む） 昨年から1191組増加となる。そして、10月6日からはシード組も登場する2回戦が大阪（COOL JAPAN PARK OSAKA SSホール）にてスタート！

昨年、令和ロマンが史上初の連覇で幕を閉じた20回大会。今年は新しい歴史が始まる“第３フェーズ”幕開けの年とも言える。毎年、あらたな漫才を生み出す「M-1グランプリ」で11521組の中から 「漫才日本一」の称号と賞金1000万円を手にするのは、いったいどの漫才師なのか？ 第21代王者を決める決勝は、今年12月にテレビ朝日系列全国ネットで放送予定。乞うご期待！

■1回戦TOP通過ネタ動画を公式YouTubeにて10月19日(日)よる9時～プレミア公開！

8月1日(金)にスタートした「M-1グランプリ2025」1回戦。その後半にあたる8/31(日)～10/5(日)の各日に、1位通過を果たした漫才師のネタ動画をYouTubeにて、10月19日(日)よる9時よりプレミア公開！

プレミア公開では、動画を投稿者同士、リアルタイムで一緒に楽しみながら、ダイレクトにチャットやコメントを送り、コミュニケーションを楽しむことができる。

プロ・アマチュア問わず、“面白い漫才”を披露した漫才師のネタを見て、みんなで盛り上がろう！

YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/m1grandprix

「M-1グランプリ2025」番組公式ＨＰ：https://www.m-1gp.com/