10月1日にブラックマヨネーズの吉田敬と霜降り明星の粗品が新たにタッグを組む番組「吉田と粗品と」（読売テレビ）がスタートした。世代が異なる2人のコンビネーションがどのような化学反応を生み出すのか、多くの視聴者や業界関係者から期待が寄せられている。【ラリー遠田／お笑い評論家】

2024年に「吉田粗品の選択」（テレビ朝日系）という特番で共演した際にも、絶妙なやり取りが話題となり、すでに相性の良さは証明済みと言える。彼らの組み合わせが相性抜群であると断言できる理由について掘り下げていきたい。

まず、吉田と粗品の間にはいくつかの共通点が存在する。漫才師としては吉田がボケ担当、粗品がツッコミ担当であり、役割が異なる。しかし、共に「M−1グランプリ」で優勝した実力派漫才師であり、世の中に対して媚びない芸風を貫いている。粗品は目上の人にも平気で噛みつく毒舌芸で知られるようになっているし、吉田は毒舌キャラとまでは言えないものの、世間の常識に縛られずに自分の思うことを率直に言う「直言キャラ」の一面はある。

また、2人ともギャンブル好きの破天荒なイメージがあるが、意外と家族を大事にしている人間的な部分もある。彼らは周りの空気に流されず、自分の人生観や価値観に裏打ちされた確固たるスタンスを持っている点が似通っている。

それを象徴しているのが、吉田が自宅を東京から大阪に移したことだ。この件については「吉田と粗品と」の初回放送でも触れられていた。吉田は「M−1」で優勝した後、全国ネットのバラエティ番組に数多く出演するようになり、東京で生活をするようになった。

しかし、家族との時間を大切にしたいと考えて、ゆったりした生活を送るために仕事をセーブして大阪に生活拠点を移したのだ。吉田のような立場にあったタレントがそのような選択をするのは異例のことだ。芸能界という激しい競争社会の中で、東京でたくさんある仕事を捨てて、関西に戻るというのは並大抵のことではない。家族との生活を優先してそれを実行する吉田の姿勢は、多くの芸人にとって驚きであり、尊敬の対象でもある。粗品も吉田のこういう部分に対して一目置いているところはあるのだろう。

粗品は若手の中でも突出した存在感を持っている芸人である。挑発的で生意気なキャラクターは、彼の魅力の1つでもある。しかし、吉田と向き合うとき、粗品はその態度を和らげて、リスペクトの感情をにじませる。視聴者にとっては「粗品がここまで気を使う相手なのか」という意外性があり、同時に「やはり吉田は特別な芸人なのだ」と再認識させられる。つまり、粗品の姿勢を通じて吉田の価値が改めて照らし出される構図が生まれるのだ。

吉田が「M−1」で優勝したのは2005年のことだ。今の若い世代にとっては、リアルタイムで体験していない過去の出来事である。彼らにとって吉田の実力や存在感は未知数の部分があり、この番組を通じて初めてそこに触れることになるだろう。

一方の粗品は令和を代表する若手芸人であり、Z世代の視聴者から圧倒的な支持を得ている。この両者が同じテーブルにつくことで、幅広い世代の視聴者に訴求できる構造が完成する。過去と現在をつなぎ、ベテランと若手の魅力を同時に引き出す座組は、テレビ界において貴重なものである。

「吉田と粗品と」は、人気芸人2人が共演する単なるトーク番組ではない。吉田にとっては自身の存在感を新たに世に示す機会であり、粗品にとっては「尊敬を示せる相手」と向き合うことで自らの評価を高める場となる。双方が互いを引き立てることで、それぞれにとって意義のある番組になるはずだ。

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

