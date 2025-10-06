映画『メイン・テーマ』（1984年）で薬師丸ひろ子の相手役を応募者23,000人超のオーディションで射止め、俳優デビュー。ドラマ『教師びんびん物語』（1988年）の榎本英樹役で大ブレイク。今年でデビュー40周年を迎える野村宏伸（60）が、なぜか自らトンテキを焼いて客をもてなしていると聞き、東京・高田馬場にある居酒屋、『家庭料理 ひさご』に向かった。

＊＊＊

【写真16枚】ファイヤー！汗だくでトンテキを熱く調理する野村ほか、ファン歴40年男性とお宝グッズを持ったツーショットも

「いらっしゃい」

キッチンから笑顔で迎えてくれたのは、野村宏伸その人だ。

「“本当にいるんだ”“本当に焼いているんだ”って、よく言われます（笑）。今年の2月から、月曜から土曜の昼にほぼ毎日、キッチンに入っていますよ。もちろん、撮影でお店に行けないときもありますが。もうガチで全身、油まみれ。今年の夏は暑かったでしょ？ トンテキはまず強火で焼くから本当に熱いし、暑いんです。フライパンから脂がパーンって飛ぶこともあるから、腕にヤケドもよくしますしね」

変わらぬ男前っぷりの野村に（ほぼ）毎日会える…！

と、名誉の負傷（やけど跡）を見せてくれた。

野村が煙に包まれながら焼いてくれたトンテキの表面はカリカリで、厚みは3cm以上。なのに、じゅわっと柔らかく、甘辛いソースが天才的にマッチ。脂身は甘く、頂に乗せられた青森産ニンニクのチップが2口目、3口目をぐいぐいと誘う。ランチ価格で、税別1,800円。サラリーマンには少し高嶺の花のお値段設定ではあるが……。

そもそも、誰もが知るベテラン俳優が、なぜトンテキを焼いているのだろうか。

人気店の味に惚れ込んで……

「きっかけは、友達に連れられてこの店に飲みに来たこと。それまで馬場なんてほとんど来たことなかったけど。ママさんがご高齢でね、“お店を引き継がない？”と誘ってくれた。それで、僕と友達で共同経営することになって」（野村、以下同）

飲食事業に興味を持っていたとは意外だ。

「うーん。漠然とやってみたい気持ちはあったけど、でも“1から始めるのは大変”と思っていたかな。やっぱり店舗を借りるところ始まり、すべてを自分で揃えなきゃいけないから。でも、このお店はある意味、居抜き物件。すべてがあったから、いいなって（笑）」

プライベートでは、2015年に再婚、妻と9歳の娘と暮らしている野村。そもそも調理経験はあったのだろうか。

「家でもお肉を焼いたり、炒めるとかは結構やっていて。包丁で食材をカットするのも好きだし……パスタやカレー、麻婆豆腐なんかは家族にもよく作っています。カレーや麻婆豆腐は、スパイスから調合したりしてね（笑）」

意外にも本格派だ。引き継ぐまで、『ひさご』は夜のみ営業の居酒屋だったが、同じ賃料を払うなら、昼もお店を開けなければもったいない。ランチ営業を始めるにあたり、何を提供するかと考えた末に行きついたのがトンテキだった。

「ハンバーグなどは、仕込みからちゃんと作らないと看板料理として完成しないから、シンプルに“肉を焼く”メニューがいいなと思っていた。そんな中で東京・浅草橋の人気洋食店『グラシア』を知りました。昨年末にお店に伺ってみると、トンテキが絶品で。すぐにグラシアさんにお願いして、作り方を習いに行かせていただきました」

野村の行動は早かった。最終的にはグラシアのマスターの前で自らトンテキを焼き、見事“免許皆伝”と相成った。秘伝のソースとこだわりの豚肉は、都度わけてもらえることに。

「おかげさまで、僕はキッチンに立ち始めた。それをSNSで発信したところ、テレビ取材が何件もあって。往年のファンがたくさん来てくれるようになりました。北は北海道から南は九州、中国など海外からも。世代はさまざまで、男性ファンも多い。親子で来てくださる方もいましたね」

つくば市から“強火”男性が

実はこの日も、客席には茨城県つくば市から来たという50代のファン男性の姿があった。来店頻度は週1回。ファン歴40年（！）だというから、相当な“強火（熱量が激しいファンのこと）”っぷりだ。

ランチ営業が終わった頃合いを見計らって、持参した若き野村の出演作『メイン・テーマ』や『キャバレー』のお宝レコードに直筆サインを入れてもらっていた。おそるおそる話かけてみると……。

「今日は夜勤明けで駆け付けました。毎回、野村さんの出勤を電話確認してから、つくばを出るようにしています。野村さんは男性としてカッコいい。デビュー当時、ヘアカタログに載った野村さんの髪形は、男子みんなが憧れてマネしていましたよ」（ファン男性）

つくば市の自宅の“祭壇”に飾ったお宝グッズを手に「ひさご」を訪れては、少しずつ野村にサインを入れてもらっているそう。

「（サインは）一度には入れてもらわないです、何度でもお会いしたいので。あと、毎回ボクの名前も入れて書いていただいているので、名前を覚えてもらえたんです（笑）」（同前）

推しに自分を認知してもらう、ましてや料理を作ってもらうなど、推し活の頂点、あり得ない幸せ。本当に「有難い」ことだ。野村自身にもファンの喜びは直に伝わっているだろう。

「それはやっぱり楽しいし、うれしいですよ。でも、それだけだと（経営が）続かない。特にこのあたりのランチは1,000円以下の価格で出しているお店も多いので、ライバルが多いんです。とはいえ、グラシアさんが1,800円でトンテキを出されているから、それより安くするわけにはいかないし……。それに、“安くてうまい行列のできる店”にするつもりもなくて。やっぱり、来てくれた方とコミュニケーションを取りたいしね。“ちょっと高いけど、食べに行く価値がある店”だと思ってもらえるように、今後も頑張ります」

“野村デー”に会いに来て

店の厨房に立つようになって、8か月が過ぎた。

「早かったですね。最初のころはよく失敗もしました。豚肉だから、肉にしっかり火が通ることは必須なのに、焼き方が甘かったり、逆に焦がしてしまったりね。あと、天候によってお客さんの入りも違うのが読めないし、オーダーが一気に入った時には、頭が真っ白になることもある。飲食の難しさは、もうだいぶしっかり感じていますよ」

夜は22時に就寝。朝6時に起き、9時過ぎにはお店で仕込みを始めているという。俳優、アーティスト、そして“トンテキ”の三足のわらじ生活は、さぞ大変なのでは？

「うーん。大変だけど、やっぱり楽しいですよ。もう60歳になったというのもあるかも。僕の両親が亡くなったのは80歳くらい。僕もそうだと考えると、残りはあと20年くらい。きっとあっという間だと思うから、後悔しないように“何でもやりたいことをやる”。躊躇はせずに、何でもトライする。それでいいんじゃないかな？」

10月からは第1、2、4土曜日を“野村デー”として、夜の営業でも店に立つことを考えているという。

「夜にもトンテキを食べたいって言ってくださる方もいるし、あの甘辛ソースで“トンテキ焼きそば”を作ろうとも思っている。やっぱり、僕も飲んだり、人と話すのが好きだからね。日本酒も“この銘柄をこの価格で出していいの？”ってツッコミが入りまくっているけど、そこはあんまり気にしていない（笑）。やっぱり、お客さんが喜んでくれたら嬉しいから。お酒が好きな方は、ぜひ足を運んでみてください！」

―――

■野村宏伸に会える店……

家庭料理 ひさご（東京都新宿区高田馬場3-5-6 2F） 【営業時間】11:30〜14:00（L.O.13:30）、17:00〜23:00 【電話】050-5595-8624 【休】日祝 【アクセス】高田馬場駅徒歩3分

―――

■歌手・野村宏伸に会えるイベント……

音楽祭『生きてこそ命』 10月18日（土）13時〜 川越西文化会館（埼玉県川越市鯨井1556） 【アクセス】東武東上線・霞ヶ関 【出演】野村宏伸、hutava、AiM、ものまねFM、昭和の旅人、こすげといづみ、溝呂木乃梨 【チケット】5,200円 【問】0120-1192-71

取材・文／池谷百合子

デイリー新潮編集部