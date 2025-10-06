2025年10月からスタートする秋ドラマ。ベテラン脚本家が数十年ぶりに連ドラを担当するなど、安定感間違いなしの話題作が多い中で、新たな潮流が息づき始めている。それは若手脚本家の大抜擢や、“ライターズルーム”で開発されたオリジナルストーリーが複数登場していることだ。

“ライターズルーム”は、海外ドラマにおける脚本制作の仕組みの一つ。複数の脚本家が集ってストーリー構成、各話の展開などを徹底的に作り込むため、各話の脚本家が違っても、その世界観がかっちりとキープされている。たいていはチームを統括するポジションとなるショーランナーが配置されることが多い。

1人の脚本家が担当する場合、個人の才能こそ最大の魅力となるが、ライターズルームの魅力は“チーム戦での強さ”だ。それぞれの得意領域が増幅され、ステーク（緊迫感などの続きを観たいと思わせる惹き）が高められた、骨太で高品質な作品を継続的に生み出すことが可能となる。

日本でも、この“ライターズルーム”を採用した動きが近年活性化し始めている。その端緒となったのは、2024年にNHK土曜ドラマで放送された『3000万』だ。

このドラマはWDRプロジェクトで選ばれた4人の脚本家によって制作された。WDRプロジェクトとは「Writers’ Development Room=脚本開発室」の略。2022年に「世界を席巻するドラマをNHKで一緒に作りましょう」と広く脚本家を募集するプロジェクトが発足したのだが、その応募総数はなんと2025件。脚本家クラスターが大注目する中で選ばれた4人によって開発されたドラマが『3000万』というクライムサスペンスだった。

練りに練られた毎話の周到な仕掛けは素晴らしく、ハラハラドキドキの息を呑む展開に次ぐ展開で、SNSでも当時大きな話題になっていた。現在WDRプロジェクト2期が進行中。再び没入度の深い作品を期待したいところだ。

そして、この流れを受けて地上波各局も “チームによる脚本開発”へと乗り出しており、この秋、いくつかがお披露目される。それぞれの背景と期待ポイントをご紹介したい。

■『フェイクマミー』

10月10日スタートの『フェイクマミー』（TBS系）は、TBSが展開するライターズルームから生まれた初の作品だ。

TBSは2023年に “TBS NEXT WRITERS CHALLENGE”というコンテストを始動。次世代を担う脚本家の発掘・育成を目的とし、完成度そのものよりも企画案や全体構成を通して脚本家の哲学や発想力を重視。そして受賞者は”ライターズルーム“のメンバーとして脚本開発に参加するというもの。

本作は、その第1回大賞受賞作（脚本・園村三）なのだが、なんと園村にとって初めて書いた60分サイズの脚本らしい。番組概要欄に「脚本：園村三ほか」と記載されており、ルーム発足後、チームでブラッシュアップしていったと思われる。

波瑠＆川栄李奈のダブル主演で、 “母親なりすまし（フェイクマミー）”という母親業のアウトソーシングから始まるファミリークライム・エンターテインメントの本作、家族の物語でもあるとともに、シスターフッド（女性同士の友情）の描かれ方にも注目したい。

■『ぼくたちん家』

10月12日スタートの『ぼくたちん家』（日本テレビ系）は、現代に様々な偏見の中で生きる“社会のすみっこ”にいる人々を描くホーム＆ラブコメディ。主演は及川光博、そして及川が恋をする相手役を手越祐也が演じる。

脚本担当の松本優紀は、日本テレビが実に18年ぶりに公募を再開した“日テレシナリオライターズコンテスト”（2023年）から飛び出した脚本家だ。

このコンテストもTBS同様、人材を発掘することに重きが置かれ、受賞者は“ライターズベース”に参加、日本テレビグループの様々なジャンルの企画開発に携わるというもの。同コンテストで審査員特別賞を受賞した松本は、連ドラを担当するのは今回が初であり、ベテランプロデューサー・河野英裕と二人三脚で一から作り上げた完全オリジナルストーリーとなる。

ちなみに、同じく2023年のコンテストで大賞を受賞したのは神谷克麻。受賞作である『217円の絵』は9月30日に火曜プラチナイト枠で放送されたばかり。そもそもテレビドラマ化が前提でなかったこともあり、本作は暴力表現などの上で懸念が大きかったものの、なんとか映像化を実現。日本テレビの“オリジナルコンテンツを生み出したい”という熱量を感じる。

■『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』（フジテレビ系）

2010年に開始した『絶対零度』シリーズのシーズン5であり、今回は新たに沢口靖子を主演に迎え、特殊詐欺やサイバーテロなどの“情報犯罪”に立ち向かう。

脚本担当は株式会社FILM所属の脚本家3人。FILMはフジテレビ系のライターズルーム（エージェント）であり、同局主催の“ヤングシナリオ大賞”の受賞者が多く所属する。本作の脚本担当の市東さやかは第34回（2022年）、阿部凌大は第35回（2023年）の大賞受賞者であり、これをベテランの鈴木洋介がショーランナー的な立場で統括するという体制であろう。

プロデュースサイドは『絶対零度』シーズン当初からの陣容でシリーズの世界観をしっかりと維持。そして本作は“新章”として“情報犯罪”というまさに現代的なテーマに挑むため、若手脚本家たちによる現代性のある切り口が大いに期待されるところであろう。

“ライターズルーム”はまだまだ試行錯誤の段階ではあるものの、世界を視野に入れた新たなドラマ作りが始まったことは非常に喜ばしいことだ。この仕組みがもたらすストーリーの骨太感と脚本家たちの個性の爆発の融合は、果たしてどんな新しい世界を届けてくれるのか。

この秋は、ベテラン脚本家の圧倒的なストーリーテリングに酔いしれる一方で、若手のフレッシュな感性がキラキラと乱反射する作品たちを熱量高く見守りたい。

（文＝星野悠実）