²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö²È»ö¤Ê¤ó¤«¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤Èµ¡·ù¤è¤¯¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë²È»ö¤òÊü´þ¤·¤Æ¤ß¤¿±ü¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¤ªË¾¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡Ö¶¦Æ¯¤¤À¤±¤É²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤É×¡£»ä¤¬É×¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Ê¤¬¤é²È»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø²È»ö¤Ê¤ó¤«¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¤â¤Ã¤Èµ¡·ù¤è¤¯¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¡Ø¾Ð´é¤¬¤Ê¤¤²ÈÄí¤ÏÌþ¤ä¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤«¤éÌÌÅÝ¤Ê²È»ö¤òÊü´þ¡£
Ãå¡¹¤È¥´¥ß²°Éß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²æ¤¬²È¤Ç¡¢»ä¤Ï¾ï¤ËÇö¤é¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëµ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¤«¤Ê¤ê¥Û¥é¡¼¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Éô²°¤¬±ø¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬É×¤ÎË¾¤à¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡©
1¤«·î¤Û¤É²æËýÈæ¤Ù¤ò¤·¡¢¤Ä¤¤¤ËÉ×¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¼«Ê¬¤ÇÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²È»ö¤ò¶¨ÎÏ¤»¤º¡¢ºÊ¤Ëµ¡·ù¤Î¤è¤µ¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¡ØºÊ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤«¤é²È»ö¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤éÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥´¥ß²°Éß¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯8·î¡Ë
¢¦ ¡Ö²È»ö¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë±ü¤µ¤ó¤¬¤ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æº¤¤ë¤Î¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£²È»öÂå¹Ô¤òÍê¤àÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤â²È»ö¤ò¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¡ÖÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë²ÈÄí¡×¤Ï¡¢±ü¤µ¤ó°ì¿Í¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤è¡£
