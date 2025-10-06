発掘された未発表原稿を収録！「手塚治虫ミッシング・ピーシズ」11月14日発売
【「手塚治虫ミッシング・ピーシズ」】 11月14日 発売予定 価格：7,000円（予価）
立東舎は、手塚治虫氏のマンガ「手塚治虫ミッシング・ピーシズ」を11月14日に発売する。価格は7,000円（予価）。
本書は、手塚治虫氏によるマンガの復刻シリーズ「ミッシング・ピーシズ」の第5弾。1972年に発表された「マンションOBA」の生原稿を中心に初出版を併載し、近年発見された未発表ネーム原稿やこれまでムックや特典本にしか収録されなかったネーム、キャラクタースケッチなど、貴重な画稿が集約される。
コンテンツ
『マンションOBA（ライオンブックス・シリーズ）』
＃1「マンションOBA」週刊少年ジャンプ1972年3月20日号
＃2「春らんまんの花の色」週刊少年ジャンプ1972年4月17日号
＃3「耳鴉」週刊少年ジャンプ1972年5月15日号
＃4「でんでこでん」週刊少年ジャンプ1972年6月19日号
『低俗天使』週刊少年ジャンプ1975年5月12日号
「ぐっちゃんとパイコさん」
「あんてな一家」
「ひょうたん駒子」
「アラバスター」
「きりひと讃歌」
「ミクロイドS」
「どろんこ先生」（プロトタイプ）
「MW」
「未来人カオス」
「どついたれ」
「陽だまりの樹」
「七色いんこ」
「プライム・ローズ」
「ゴブリン侯爵」
「火の鳥（太陽編）」
ほか
●解題：濱田髙志
(C)TEZUKA PRODUCTIONS