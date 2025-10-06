【「手塚治虫ミッシング・ピーシズ」】 11月14日 発売予定 価格：7,000円（予価）

立東舎は、手塚治虫氏のマンガ「手塚治虫ミッシング・ピーシズ」を11月14日に発売する。価格は7,000円（予価）。

本書は、手塚治虫氏によるマンガの復刻シリーズ「ミッシング・ピーシズ」の第5弾。1972年に発表された「マンションOBA」の生原稿を中心に初出版を併載し、近年発見された未発表ネーム原稿やこれまでムックや特典本にしか収録されなかったネーム、キャラクタースケッチなど、貴重な画稿が集約される。

コンテンツ

●単行本版の原稿と雑誌連載の初出版の差分を併載。

『マンションOBA（ライオンブックス・シリーズ）』

＃1「マンションOBA」週刊少年ジャンプ1972年3月20日号

＃2「春らんまんの花の色」週刊少年ジャンプ1972年4月17日号

＃3「耳鴉」週刊少年ジャンプ1972年5月15日号

＃4「でんでこでん」週刊少年ジャンプ1972年6月19日号

『低俗天使』週刊少年ジャンプ1975年5月12日号

●単行本版の原稿とネームまたは未使用原稿（一部）併載

「ぐっちゃんとパイコさん」

「あんてな一家」

「ひょうたん駒子」

「アラバスター」

「きりひと讃歌」

「ミクロイドS」

「どろんこ先生」（プロトタイプ）

「MW」

「未来人カオス」

「どついたれ」

「陽だまりの樹」

「七色いんこ」

「プライム・ローズ」

「ゴブリン侯爵」

「火の鳥（太陽編）」

ほか

●解題：濱田髙志

