県内ではことしクマの目撃件数が過去最多となっています。専門家は「ことしはブナが大凶作…いつどこで出会ってもおかしくない」と警鐘を鳴らしています。



警察から6日午前（午前11時30分現在）に発表された県内の目撃情報をお伝えします。これまでに4件発表されています。



■小千谷市 稗生（ひう）

・5日午後11時30分頃と6日午前1時30分頃の2回

・クマが柿の木に登って柿を食べているという住民からの情報

・クマ体長は約1.5メートル

・現場はJR小千谷駅から約100メートルの民家付近





■新発田市島潟・6日午前5時20分頃・クマ体長約1メートル・「目撃者によると島潟の道路から田んぼの方へ向かって行った」■五泉市愛宕（あたご）・6日午前7時35分頃・体長約1メートルのクマ1頭が道路付近を徘徊しているのを目撃・付近には学校があり、五泉署と五泉市が学校関係者を通じて、児童や生徒に注意呼びかけ■魚沼市上原（かみはら）・6日午前10時24分頃・通報者が自宅内にクマ2頭がいるのを目撃・クマの体長は約1メートルと0.5メートル・目撃場所は直近民家から約300メートル目撃情報のあった市では警察署と連携して、住民に警戒を呼びかけています。