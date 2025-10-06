【クマ出没】10月6日午前の目撃情報 警察からの発表は4件《新潟》
県内ではことしクマの目撃件数が過去最多となっています。専門家は「ことしはブナが大凶作…いつどこで出会ってもおかしくない」と警鐘を鳴らしています。
警察から6日午前（午前11時30分現在）に発表された県内の目撃情報をお伝えします。これまでに4件発表されています。
■小千谷市 稗生（ひう）
・5日午後11時30分頃と6日午前1時30分頃の2回
・クマが柿の木に登って柿を食べているという住民からの情報
・クマ体長は約1.5メートル
・現場はJR小千谷駅から約100メートルの民家付近
・6日午前5時20分頃
・クマ体長約1メートル
・「目撃者によると島潟の道路から田んぼの方へ向かって行った」
■五泉市愛宕（あたご）
・6日午前7時35分頃
・体長約1メートルのクマ1頭が道路付近を徘徊しているのを目撃
・付近には学校があり、五泉署と五泉市が学校関係者を通じて、児童や生徒に注意呼びかけ
■魚沼市上原（かみはら）
・6日午前10時24分頃
・通報者が自宅内にクマ2頭がいるのを目撃
・クマの体長は約1メートルと0.5メートル
・目撃場所は直近民家から約300メートル
目撃情報のあった市では警察署と連携して、住民に警戒を呼びかけています。