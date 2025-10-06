「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日午前１１時現在で、すかいらーくホールディングス<3197.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



この日の東京株式市場ですかいらーくは続伸。同社は前週末３日取引終了後、９月度のグループＩＲレポート（速報値）を発表。既存店売上高は前年同月比３．３％増だった。「ガスト」など主要ブランドで導入したフェアメニューが客単価増に寄与した。



引き続きプラス基調を維持したものの、前月（同９．３％増）から伸びが鈍化したことを手掛かりに売りを予想する向きが増えたようだ。なお、これを受けたきょうの株価は堅調に推移している。



出所：MINKABU PRESS