日本のラウンド16相手はフランス!! U-20W杯決勝トーナメントの組合せ決定
チリ開催のU-20ワールドカップは5日にグループリーグ全日程を終了し、16強が出揃った。U-20日本代表は決勝トーナメント1回戦でフランスと対戦する。
日本はA組を3戦全勝で首位通過し、フランスは上位3チームが2勝1敗で並んだE組を3位で突破した。両国とも前回大会はGL敗退で、その前の2大会も揃って16強敗退。日本は2003年大会以来の、フランスは優勝した13年大会以来の準々決勝進出を目指す。
アジア勢では日本のほか、韓国がB組3位でGLを突破した。U20アジアカップ王者のオーストラリアと同準優勝のサウジアラビアは敗退した。
※日本時間
【決勝トーナメント1回戦】
10月7日(火)
[1]チリ 28:30 メキシコ [バルパライソ]
10月8日(水)
[2]ウクライナ 8:00 スペイン [バルパライソ]
[3]アルゼンチン 28:30 ナイジェリア [サンティアゴ]
[4]コロンビア 28:30 南アフリカ [タルカ]
10月9日(木)
[5]日本 8:00 フランス [サンティアゴ]
[6]パラグアイ 8:00 ノルウェー [タルカ]
[7]アメリカ 28:30 イタリア [ランカグア]
10月10日(金)
[8]モロッコ 8:00 韓国 [ランカグア]
【準々決勝】
10月11日(土)
[A] [2]の勝者 29:00 [4]の勝者 [タルカ]
10月12日(日)
[B] [1]の勝者 8:00 [3]の勝者 [サンティアゴ]
[C] [7]の勝者 29:00 [8]の勝者 [ランカグア]
10月13日(月)
[D] [6]の勝者 8:00 [5]の勝者 [バルパライソ]
【準決勝】
10月15日(水)
[C]の勝者 29:00 [D]の勝者 [バルパライソ]
10月16日(木)
[A]の勝者 8:00 [B]の勝者 [サンティアゴ]
【3位決定戦】
10月18日(土)
未定 28:00 未定 [サンティアゴ]
【決勝】
10月20日(月)
未定 8:00 未定 [サンティアゴ]
