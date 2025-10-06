これだけアニメーションが“文化”として根付いてきたなかでも、「なぜこの物語をアニメーションで描いたのだろうか」と考えてしまうことはしばしばある。原作が漫画であれ、小説であれ、はたまたオリジナルであれ。作り手がアニメの人だからとか、商業的なメリットなども一旦置いておき、もちろん実写とアニメのどちらかに優劣をつけるというわけでもなく、あくまでも一本の作品の表現の選択肢として。

魚豊の同名マンガをアニメ化した『ひゃくえむ。』は、“100m走”に全身全霊をかける者たちを描いた物語であり、その舞台は決して特異な世界でもなく現実に存在しうるものだ。陸上競技を題材にした実写映画もこれまで数えきれないほど存在している以上、実写とアニメどちらの選択肢も存在していたはずだ。だがおそらく、この物語はその“どちらか”だけで描写するのは難しかったはずだ。

己の肉体と精神力をフル稼働させて100mという距離を全力で駆け抜ける人物の躍動。その時点での風向きにかかわらず空気を切り裂いて進むがゆえの風の抵抗。歯を食いしばり、目をひんむいて、誰よりも――それは隣のコースを走る者だけでなく、過去の自分自身も含まれる――速く走ることを渇望する表情。この美しさと醜さを共存させたデフォルメに対して見出されたのが、古くからあるロトスコープ――すなわち実写を基にしてアニメーションを生みだす手法というのは非常に興味深い。

これによって実現した生々しいまでの躍動は、“走ること”という極めてシンプルなアクションだけで幾多のドラマを作りだしていく。生まれつき足が速いトガシと、彼との出会いで速く走ることに目覚める小宮の小学生時代から、離れ離れとなった後に陸上競技者として再会する高校時代、そして苦節を乗り越えて社会人選手となって迎える両者の再戦。登場人物たちの心理的な揺らぎも解放感も、各々の時代をつなぐ役目もすべて“走ること”が担う。ひいては、走らなければこの登場人物たちは誰一人として出会うことがないのである。

ひとつの主題をめぐって複数の登場人物がめぐりあい、時代を超えて共鳴する。その構成は、同じ魚豊の『チ。－地球の運動について－』とまるで一緒である。同作では異端審問館のノヴァクなどごく数名の登場人物が時代をまたぐが、章立てごとに主人公は代わり、地動説を追究する者たちと信仰とのせめぎ合いで一貫性はあるものの、物語の運ばれかたは今作と異なっている。それでもなにかを追求することで味わう不安、周囲との隔絶によってもたらされる孤独感、そしてその先に訪れる、自らの手足によって切り拓くカタルシスは通じているといえよう。

この“走ること”についてもう少し細かく見ていきたい。先日まで行われていた「世界陸上」などでも分かる通り、概ね陸上のトラック競技の場合、鑑賞者は外側からそれを見ることになるため、反時計回りに進んでいく走者は左から右へと動いていく。ところがこの映画の競走シーンのほとんどは、正面や背後からのショットも含まれるが、右から左へと――すなわちトラックの内側から描かれている。まさしくそれは、“走ること”の意味を模索する走者たちの葛藤のあらわれなのだろう。

小学生パートの運動会のシーンで小宮が走り始める瞬間は左→右の向きで映される。しかし転倒し、トガシからかけられる激励の言葉を受けて再び立ち上がると、右→左へ変化する。なんのために走るのか、速く走ればどうなるのか。答えのない答えを求めつづける内側から外側への心の動きが、登場人物たちの足の回転を速くさせるのである。その貪欲なまでの自問自答もまた、『チ。』の登場人物たちと似ている。かたや “地”の真理について“知”をもって向き合う者たちと、もう一方は“血”と肉をもって“地”を蹴り上げて自らの“稚”や“恥”を捨て去ろうとする者たち。彼らはたった一文字でつながるのだ。

100m走という距離も絶妙である。陸上競技で最も短く、純粋に速さだけが求められる実直さ。また、短距離走において走者は決められたレーンを走りつづけなければならない。それぞれの道をそれぞれの速度で進むたった10秒でも、孤独というものに真剣に向き合わねばならない。ただ一方で、劇中では2度だけ決められたレーンの上ではない競走が描かれる。小学生のトガシと小宮の河川敷での勝負と、高校時代のトガシと仁神の勝負である。ここでの彼らは、通じあうために走っている。距離も正しく100mか判然としないこの2走にこそ、“走ること”の幸福が存在しているのだ。（文＝久保田和馬）