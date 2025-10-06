抽選も現実味を帯びた首位争い、89分のイエローカードで決着!! コロンビアが“警告1枚差”で1位通過:U-20W杯F組最終節
U-20ワールドカップは5日、F組最終節を行った。コロンビアとノルウェーの首位通過争いはフェアプレーポイントによる「イエローカード1枚」の差で決着がつき、コロンビアが1位で、ノルウェーが2位でGLを突破した。
コロンビアとノルウェーは第2節を終えて勝ち点4で並び、順位決定で続いて優先される「直接対決の結果」もスコアレスドローのため横並び。さらにはグループ全体の得失点差と総得点でも並んで最終節に臨むと、コロンビアがナイジェリアと1-1の同点で、ノルウェーもサウジアラビアと1-1の同点で横並びのまま試合終盤に突入した。
このまま試合終了の場合はカードの枚数で示される通称「フェアプレーポイント」での決着となるが、ここでも「イエローカード4枚/レッドカード0枚」同士の横並び。抽選で1位と2位が決定する異例の決着も現実味を帯びる展開になった。
ところがノルウェーは後半44分、DFトビアス・モイがペナルティエリア手前でファウルしてしまい痛恨のイエローカードを受けた。そのまま2試合とも1-1でタイムアップを迎えたため、このプレーが決まり手に。コロンビアとノルウェーは勝ち点5、直接対決ドロー、グループ全体の得失点差+1、総得点2で並びながら、警告4枚のコロンビアが同5枚のノルウェーを押さえて首位通過となった。
コロンビアは決勝トーナメント1回戦で南アフリカと、ノルウェーはパラグアイと対戦する。加えてナイジェリアも3位通過を果たし、アルゼンチンとの8強入りを懸けた戦いに臨むことになった。
なお今大会のA組では開催国のチリがフェアプレーポイントで2位通過し、エジプトが3位になっていた。エジプトは「各組3位のうち成績上位4チーム」に入れずGL敗退となり、チリも3位の場合は敗退水準の成績だったため薄氷の決勝トーナメント進出になった。
