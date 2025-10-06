・大和自がＳ安ウリ気配、小泉氏の自民総裁選敗北で関連銘柄に売り

・ＳＭＣは大幅高３連騰で底値離脱の動き鮮明、外資系の投資判断は強弱入り交じる

・ＡＣＳＬが３連騰、米電波塔運営会社最大手級と戦略的パートナーシップに関するＭＯＵ締結

・古野電が一時Ｓ高、舶用事業好調で８月中間期業績は計画上振れ

・安川電がマドを開け上放れ３連騰、２６年２月期通期業績予想を上方修正

・助川電気がＳ高カイ気配、「高市トレード」で核融合や量子コンピューター関連が物色人気化

・三菱ＵＦＪなど銀行株が逆行安、高市新総裁就任で日銀利上げシナリオ後退との受け止め

・データセクは大幅続伸、新たなＡＩデータセンターに関する大口受注獲得

・アイスペースは３連騰、米マグナ・ペトラ社とペイロードサービス契約締結

・三菱重がカイ気配のまま上昇、高市トレードで防衛関連が軒並み切り返す

・トヨタは３０００円台での活躍が視野、足もと急速な円安が株価刺激材料に



