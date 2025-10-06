Snow Manの目黒蓮と向井康二の寄り添いショットが、10月4日に放送された『オールスター感謝祭’25秋』（TBS系）の公式Xで公開された。

【写真】目黒蓮と向井康二が寄り添う『感謝祭』オフショットなど①～③

■目黒は『ザ・ロイヤルファミリー』、向井は『フェイクマミー』のキャストとして『感謝祭』に出演

オフショットでは、目黒はキノコの、向井はかぼちゃの、ハロウィン仕様の『感謝祭』ボードを持ち、センター分けのおそろいヘア姿で寄り添っている。

目黒は日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（10月12日から）、向井は金曜ドラマ『フェイクマミー』（10月10日から）のキャストとして、『感謝祭』に出演。

ポストでは「さらにお2人はそれスノもあります」と『それSnow Manにやらせて下さい』と冠番組も担当していることも付け加えている。

「めめこじかわいい」「需要しかない」「2人とも楽しそう」と歓喜の声が続々と届いている。

さら番組公式Xでは『ザ・ロイヤルファミリー』キャストの目黒・妻夫木聡・松本若菜・小泉孝太郎がお揃いシャツ姿で回答席に座る和気あいあいオフショットが。

そして『フェイクマミー』キャストの向井と中村蒼が顔を寄せ合い、波瑠と川栄李奈も満面の笑みを見せる回答席のお揃いTシャツショットも公開されている。

■ハロウィン仕様のボードを持ってニッコリ！“めめこじ”ツーショット

■目黒蓮・妻夫木聡・松本若菜・小泉孝太郎が和気あいあい集合

■向井康二・中村蒼・波瑠・川栄李奈の仲良しショット