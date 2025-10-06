株式会社ケンコープロフェショナルイメージングは、FXLIONのVマウントバッテリー「NANO Pro 98」と、100W急速充電に対応したUSB Type-Cケーブル「PD100C」を10月3日（金）に発売した。

NANO Pro 98

耐久性・堅牢性・安全性・汎用性を追求したという、容量98Wh、150Wの高出力バッテリー。プロ向けの機材で使用されているV型形状のマウント（いわゆるVマウント）を採用する。

D-Tap出力ポート×2に加え、汎用性のあるUSB Type-C入出力ポート（最大100W）×1、USB Type-C出力ポート（最大18W）×2、USB Type-A出力ポート×1を搭載。USB Type-Cによる100W充電には、eMarkerを搭載したケーブルが必要となる。

本体は、8層構造シェルにより高耐久性を確保するほか、ハウジングには傷に強く難燃性を備えた素材を使用している。

BMS（バッテリー・マネジメント・システム）により、過充電や過放電、過電流、バッテリーセルの温度管理、残量計算などを総合的に制御する。

前面のディスプレイには、バッテリー残量や入出力電圧・電力、充放電時間、サイクル数、内部温度などが表示可能。

さらに、REDやソニーなどのSMBUS通信機能に対応したカメラと組み合わせれば、バッテリー情報をカメラ側で表示することもできる。

マウント部には、1/4インチネジ穴と3/8インチネジ穴を設けている。

PD100C USB-C PDケーブル

電圧：14.4V 容量：98Wh（6.8Ah） 最大電力：13A/156W マウント：Vマウント D-Tap：出力×2（10-16.8V/13A） USB Type-C：入出力×1（5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A：最大100W） USB Type-C：出力×2（5V/3A、9V/2A、12V/1.5A：最大18W） USB Type-A：出力×1（5V/3A、9V/2A、12V/1.5A） ※QC2.0、QC3.0、FCP、BC1.2などの急速充電プロトコルに対応 外形寸法：109×74×54mm 重量：612g 価格：3万8,280円

Vマウントバッテリー「NANO Pro 98」に対応する、eMarker搭載のUSB Type-Cケーブル。価格は1,980円。

100WのPD高速充電に対応し、データ転送は最大480Mbps。内蔵ディスプレイにより、電力をリアルタイムで確認できる。

長さは1m。ケーブル部は耐久性に優れ、絡まりにくい編み込み仕様となっている。

NANO Pro 98との組み合わせ例