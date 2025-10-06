「万葉集」編纂者で反骨の貴族・大伴家持の壮絶人生──左遷・密告・そして汚名【前編】

日本最古の歌集『万葉集』の編纂者と伝えられる大伴家持（おおとものやかもち）。彼は、天皇や貴族のみならず、遠く東国や九州の庶民の歌までも収めた万葉歌人として広く知られている。

しかしその出自は、神代より大王（天皇）家に仕え、親衛隊とも称される軍事貴族・大伴氏であり、その精神は常に大王家の安泰に向けられていた。

家持が生きた奈良時代は、天皇制が成熟する一方で、藤原氏を中心とした貴族同士の争いが激しさを増していた時代でもある。

そうした中、家持は時に一族の暴発を諫めつつ、幾度も政変に巻き込まれながら大伴氏を生き残らせた。

そんな大伴家持の人生を、武人と歌人という二つの側面から2回に分けてたどってみたい。まず［前編］では、家持の生涯をダイジェストで追っていこう。

名門大伴氏の誇りと反骨精神を受け継ぐ

大伴家持は、718年（養老2年）前後に誕生したと伝えられている。

この年は、平城京（奈良）への遷都からちょうど10年目にあたり、律令制のさらなる完成を目指して、藤原不比等らが大宝律令を発展させた養老律令を新たに制定した時期でもあった。

家持の父・大伴旅人は、九州の隼人族の反乱鎮圧などで功績を挙げた軍事貴族であった。隼人の反乱を平定した翌年の721年（養老5年）には従三位に叙せられ、さらにその3年後、聖武天皇の即位に伴い正三位となって公卿に列した。

そして728年（神亀5年）頃、旅人は大宰帥として大宰府に赴任する。当時、平城京では藤原不比等の子である藤原四兄弟（武智麻呂・房前・宇合・麻呂）が、妹・光明子を聖武天皇の皇后に立てるべく動いていた。

大伴旅人（菊池容斎画『前賢故実』）Wikipedia

これに反対した長屋王は翌729年、謀反の罪を着せられて自害に追い込まれている。このことから、旅人の大宰府赴任は長屋王排除に際し、旅人の存在が聖武天皇および藤原四兄弟にとって障害となるのを避けるためであったとする説もある。すなわち、軍事的実力を誇る旅人が長屋王側につけば厄介なことになると考えられた、というのである。

しかし、結果的に旅人は事件に直接関与せず、3年後には帰京して従二位に昇進した。ただし、太宰府在任中に催した「梅花の宴」（のちの元号「令和」の典拠となった宴）は、長屋王事件に対する一種の抗議であったとみる説もある。

このような旅人を父に持つ家持は、名門大伴氏の誇りと反骨精神を受け継ぎ、やがて朝廷を席巻する藤原仲麻呂を中心とする藤原氏に屈することなく、その生涯を歩むこととなったのである。

藤原仲麻呂に危険視され地方へ追われる

大伴家持の朝廷における歩みを見てみよう。殿上人に列したのは、745年（天平17年）、27歳の時に従五位下に叙せられたのが始まりである。その後、宮内少輔や越中守に任ぜられて地方官へと転じ、従五位上に昇進している。

この間、少納言に任官し、帰京後の754年（天平勝宝6年）には兵部少輔、757年（天平勝宝9年）には兵部大輔に任じられ、孝謙天皇のもとで武門の貴族・大伴氏にふさわしく兵部省の次官を務めた。

孝謙天皇像（伝西大寺） Wikipedia

しかし、ここで家持は大規模な政争に巻き込まれる。それが757年（天平勝宝9年）に起きた「橘奈良麻呂の乱」である。

この乱は、光明皇后の後ろ盾を得て独裁色を強める藤原仲麻呂を追い落とそうとした橘奈良麻呂が、橘氏・大伴氏・佐伯氏らの諸族とともに企てたものだった。だが政争に敗れ、橘氏・大伴氏・佐伯氏をはじめ、反仲麻呂派と見なされた皇族・藤原南家・多治比氏ら多くが死刑や流刑などの処罰を受けた。

因幡国庁跡（因幡万葉歴史館）

家持自身は直接に加担していなかったにもかかわらず、因幡守に左遷され、都を追われることになった。なお、759年（天平宝字3年）正月、赴任先の因幡国国府において『万葉集』の最後の和歌を詠んでいる。以後、家持は行政官・武官としての道をひたすら歩んでいくこととなる。

激烈な政治闘争を骨太の精神で切り抜ける

762年（天平宝字6年）、家持は正五位上相当の中務大輔に任ぜられ、京官に復した。中務大輔は、天皇の補佐や詔勅の宣下、叙位など朝廷の職務全般を担う重要な省の次官である。

大伴家持 （『三十六歌仙絵（個人蔵）』）Wikipedia

当時の天皇は、孝謙天皇から譲位を受けた淳仁天皇であったが、その下では太師（太政大臣）・藤原仲麻呂が絶対的な権力を握っていた。家持の京官復帰は、仲麻呂の意向なしには叶わなかったと考えられるが、家持はこの場でも反骨精神を示した。

763年（天平宝字7年）、家持は仲麻呂に対して、式家の藤原宿奈麻呂（良継）、石上宅嗣、佐伯今毛人の三人と共に暗殺計画を立案した。しかし密告により計画は露見し、家持は首謀者の疑いをかけられ捕えられた。この事件は、宿奈麻呂が単独犯行を主張したため、家持は罪を問われなかったものの、再び薩摩守に左遷された。

翌年、仲麻呂が孝謙上皇と争った「藤原仲麻呂の乱」で敗死・失脚すると、家持は薩摩守から大宰少弐に転じた。

770年（神護景雲4年）9月、称徳天皇が崩御すると、家持は左中弁兼中務大輔として要職に就く。11月に光仁天皇が即位すると、式部大輔、左京大夫、衛門督など京官の要職や、上総・伊勢などの国守を歴任し、順調に出世を重ねた。

位階も順調に昇進し、771年（宝亀2年）に従四位下、777年（宝亀8年）に従四位上、翌年には正四位下となる。780年（宝亀11年）には参議に任ぜられて公卿に列し、翌年には従三位に叙せられた。

桓武朝に入ると、氷上川継の乱への関与を疑われて解官されたが、すぐに赦免され参議に復し、その後中納言に昇進した。

大伴家持像（多賀城万葉デジタルミュージアム）

こうして激烈な政治闘争を骨太の精神で切り抜けた家持は、785年（延暦4年）まで生き抜き、中納言従三位兼行春宮大夫陸奥按察使鎮守府将軍として赴任先の陸奥国で没した。

しかし、没後まもなく長岡京で発生した「藤原種継暗殺事件」において、家持の名が黒幕として挙がり、追罰として埋葬を許されず、官籍からも除名されてしまう。なお、806年（延暦25年）の恩赦により、あらためて従三位に復したのである。

さて［前編］はここまで。［後編］では、大伴家持が『万葉集』に呼んだ和歌からその心情を考察していこう。

