ETF売買動向＝6日前引け、野村米半導、農中ＤＷ３Ｈが新高値 ETF売買動向＝6日前引け、野村米半導、農中ＤＷ３Ｈが新高値

6日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比67.1％増の3820億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同73.0％増の3188億円だった。



個別ではグローバルＸ 自動運転＆ＥＶ <2867> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ トップ ２０ <313A> 、高配当成長 日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <345A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ <1599> 、スマートＥＳＧ３０総合（ネットリターン） <2071> など141銘柄が新高値。日経平均ベア上場投信 <1580> 、ＭＡＸＩＳ日本株高配当７０ <1499> 、ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> など16銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ中国グレーターベイエリア <2629> が7.19％高、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が6.54％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が5.27％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が4.43％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銅上場投資信託 <1693> が4.41％高と大幅な上昇。



一方、ＭＡＸＩＳカーボン・エフィシェント <2560> は17.26％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> は5.91％安と大幅に下落した。



日経平均株価が2065円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1979億1100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金837億7400万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が332億9700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が185億900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が167億8700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が123億500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が121億2300万円の売買代金となった。



株探ニュース

