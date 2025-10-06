6日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数373、値下がり銘柄数202と、値上がりが優勢だった。



個別ではアストロスケールホールディングス<186A>、モブキャストホールディングス<3664>、ＦＦＲＩセキュリティ<3692>、ビーマップ<4316>がストップ高。Ｆｕｓｉｃ<5256>、ＡＣＳＬ<6232>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、セキュアヴェイル<3042>、エクサウィザーズ<4259>、リックソフト<4429>、パワーソリューションズ<4450>など11銘柄は年初来高値を更新。Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A>、ＱＰＳ研究所<5595>、シーユーシー<9158>、サイバーセキュリティクラウド<4493>、フーバーブレイン<3927>は値上がり率上位に買われた。



一方、ユナイテッド<2497>、海帆<3133>、ＧＭＯプロダクトプラットフォーム<3695>、ＧＭＯコマース<410A>、オーバーラップホールディングス<414A>など7銘柄が年初来安値を更新。Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ<175A>、アディッシュ<7093>、ワンダープラネット<4199>、キッズスター<248A>、ＡＳＪ<2351>は値下がり率上位に売られた。



