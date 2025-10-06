昭和の人気コメディアニメ「タイムボカン」とセイコーによるコラボウォッチが数量限定発売！

昭和を代表する懐かしアニメ「タイムボカン」50周年を記念した「タイムボカン 50周年記念 セイコーコラボウオッチ」の販売がスタートしました。

子供から大人まで世代を超えて愛され続けてきた、昭和を代表するSFコメディ作品『タイムボカン』。放送50周年を記念し、セイコーとのコラボレーションが実現。

スタイリッシュなシルバーの文字盤に配された大小の歯車。ナットやネジ頭を模したインデックスとともに、時空を駆けるメカへの憧れが表現された、懐かしさと遊び心にあふれた特別なクロノグラフモデルとなります。

細部を見ていきましょう。

印象的なオープニングやユニークなメカをモチーフとした、心くすぐるメカテイストの腕時計。

計器らしいデザインも魅力のタキメーター付き。ストップウオッチ秒針は、丹平たちのヘルメットにちなんだ赤と黄色のカラーリング。文字盤にデザインされたメタリックな歯車の意匠に、タイムマシンへのロマンを凝縮。ナットとネジ頭をモチーフにしたインデックス。

ストップウオッチ分針のインダイヤルには、タイムボカンのTマークをデザイン。「タイムメカブトン」のタイヤに見立てた24時針のインダイヤル。小秒針のインダイヤルはオープニングのドクロの時計をイメージ。

時針、分針には暗闇で光る水色のルミブライト（蓄光塗料）が塗布されています。

放送年にちなみ、1975点までの限定販売。裏蓋にエディションナンバーが刻印されます。そして、オープニングの名場面がよみがえる、ドクロの時計をイメージした特製ボックスに収めて届けられます。

「タイムボカン 50周年記念 セイコーコラボウオッチ」は、オンラインにて予約を受付中。価格は59,800円（税込65,780円）です。数量限定1975個。

タイムボカン 50周年記念 セイコーコラボウオッチ