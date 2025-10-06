　6日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　197911　　　72.1　　　 39570
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 33297　　　69.8　　　　6715
３. <1360> 日経ベア２　　　 18509　　　79.2　　　 164.8
４. <1321> 野村日経平均　　 16787　　　76.7　　　 49660
５. <1579> 日経ブル２　　　 12305　　　59.1　　　 426.0
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 12123　　　10.4　　　 46930
７. <1540> 純金信託　　　　　8600　　　12.6　　　 18315
８. <1459> 楽天Ｗベア　　　　6536　　　94.3　　　　 271
９. <1306> 野村東証指数　　　4812　　　63.2　　　3375.0
10. <1329> ｉＳ日経　　　　　3960　　 231.9　　　　4978
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　3890　　　71.7　　　 643.9
12. <1330> 上場日経平均　　　3781　　 342.7　　　 49720
13. <1545> 野村ナスＨ無　　　3207　　 -17.9　　　 37630
14. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　3080　　 109.8　　　 60790
15. <2644> ＧＸ半導日株　　　2988　　　 4.5　　　　2428
16. <1320> ｉＦ日経年１　　　2429　　　86.7　　　 49500
17. <1615> 野村東証銀行　　　2324　　 156.5　　　 454.4
18. <1346> ＭＸ２２５　　　　1782　　 446.6　　　 49720
19. <2036> 金先物Ｗブル　　　1771　　　13.3　　　144950
20. <1571> 日経インバ　　　　1760　　 153.6　　　　 443
21. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1528　　　73.8　　　 54140
22. <1358> 上場日経２倍　　　1472　　　99.7　　　 74670
23. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1326　　　93.9　　　3412.0
24. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1309　　 160.8　　　 332.6
25. <1489> 日経高配５０　　　1290　　　75.0　　　　2560
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1275　　 127.7　　　　2241
27. <2521> 上場ＳＰヘ有　　　1208　 24060.0　　　　1966
28. <1328> 野村金連動　　　　1160　　　 3.0　　　 14035
29. <314A> ｉＳゴールド　　　1160　　　95.3　　　 278.9
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 934　　 121.3　　　2102.0
31. <1542> 純銀信託　　　　　 889　　 -18.1　　　 22035
32. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 857　　　59.3　　　　 169
33. <2624> ｉＦ日経年４　　　 840　　 731.7　　　　4841
34. <1308> 上場東証指数　　　 799　　　15.1　　　　3336
35. <1655> ｉＳ米国株　　　　 771　　 164.0　　　 726.9
36. <1348> ＭＸトピクス　　　 766　　 251.4　　　3364.0
37. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 761　　 206.9　　　 49650
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 679　　 236.1　　　 29035
39. <1541> 純プラ信託　　　　 656　　 -17.0　　　　8150
40. <1356> ＴＰＸベア２　　　 612　　　87.2　　　 196.0
41. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 606　　 531.3　　　　1130
42. <1580> 日経ベア　　　　　 577　　　71.7　　　1178.5
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 485　　 -25.4　　　 58620
44. <2244> ＧＸＵテック　　　 406　　 -15.8　　　　2900
45. <2516> 東証グロース　　　 398　　 -35.2　　　 588.6
46. <2038> 原油先Ｗブル　　　 392　　 -39.5　　　　1446
47. <1398> ＳＭＤリート　　　 385　　　43.7　　　1988.5
48. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 384　　　 1.1　　　 636.0
49. <200A> 野村日半導　　　　 363　　 -10.8　　　　2194
50. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 352　　 324.1　　　100450
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


