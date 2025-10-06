ETF売買代金ランキング＝6日前引け
6日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 197911 72.1 39570
２. <1357> 日経Ｄインバ 33297 69.8 6715
３. <1360> 日経ベア２ 18509 79.2 164.8
４. <1321> 野村日経平均 16787 76.7 49660
５. <1579> 日経ブル２ 12305 59.1 426.0
６. <1458> 楽天Ｗブル 12123 10.4 46930
７. <1540> 純金信託 8600 12.6 18315
８. <1459> 楽天Ｗベア 6536 94.3 271
９. <1306> 野村東証指数 4812 63.2 3375.0
10. <1329> ｉＳ日経 3960 231.9 4978
11. <1568> ＴＰＸブル 3890 71.7 643.9
12. <1330> 上場日経平均 3781 342.7 49720
13. <1545> 野村ナスＨ無 3207 -17.9 37630
14. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3080 109.8 60790
15. <2644> ＧＸ半導日株 2988 4.5 2428
16. <1320> ｉＦ日経年１ 2429 86.7 49500
17. <1615> 野村東証銀行 2324 156.5 454.4
18. <1346> ＭＸ２２５ 1782 446.6 49720
19. <2036> 金先物Ｗブル 1771 13.3 144950
20. <1571> 日経インバ 1760 153.6 443
21. <1326> ＳＰＤＲ 1528 73.8 54140
22. <1358> 上場日経２倍 1472 99.7 74670
23. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1326 93.9 3412.0
24. <1475> ｉＳＴＰＸ 1309 160.8 332.6
25. <1489> 日経高配５０ 1290 75.0 2560
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1275 127.7 2241
27. <2521> 上場ＳＰヘ有 1208 24060.0 1966
28. <1328> 野村金連動 1160 3.0 14035
29. <314A> ｉＳゴールド 1160 95.3 278.9
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ 934 121.3 2102.0
31. <1542> 純銀信託 889 -18.1 22035
32. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 857 59.3 169
33. <2624> ｉＦ日経年４ 840 731.7 4841
34. <1308> 上場東証指数 799 15.1 3336
35. <1655> ｉＳ米国株 771 164.0 726.9
36. <1348> ＭＸトピクス 766 251.4 3364.0
37. <1367> ｉＦＴＰＷブ 761 206.9 49650
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 679 236.1 29035
39. <1541> 純プラ信託 656 -17.0 8150
40. <1356> ＴＰＸベア２ 612 87.2 196.0
41. <2865> ＧＸＮカバコ 606 531.3 1130
42. <1580> 日経ベア 577 71.7 1178.5
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 485 -25.4 58620
44. <2244> ＧＸＵテック 406 -15.8 2900
45. <2516> 東証グロース 398 -35.2 588.6
46. <2038> 原油先Ｗブル 392 -39.5 1446
47. <1398> ＳＭＤリート 385 43.7 1988.5
48. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 384 1.1 636.0
49. <200A> 野村日半導 363 -10.8 2194
50. <1557> ＳＰＤＲ５百 352 324.1 100450
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
