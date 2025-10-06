●特集１

ディズニープラスで10月29日より独占配信！

『ディズニー ツイステッド ワンダーランド ザ アニメーション』の魔法にかけられて

◎『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の世界へようこそ

◎魔法の世界をより楽しむために──

インスパイア元作品＆コミカライズガイド

◎ディズニーヴィランズの精神に基づく各寮の寮長たち

［インタビュー］花江夏樹（リドル・ローズハート）／梅原裕一郎（レオナ・キングスカラー）／田丸篤志（アズール・アーシェングロット）／古田一紀（カリム・アルアジーム）／相葉裕樹（ヴィル・シェーンハイト）／内山昂輝（イデア・シュラウド）／加藤和樹（マレウス・ドラコニア）

◎誘われるアニメーションの世界-

［インタビュー］

花江夏樹（リドル・ローズハート）／鈴木崚汰（トレイ・クローバー）／小林竜之（ケイト・ダイヤモンド）／阿座上洋平（円満雄剣）

［対談］

山下誠一郎（エース・トラッポラ）×小林千晃（デュース・スペード）

◎『ツイステ』と私　［寄稿］相澤いくえ

●特集２

実写映画10月10日公開

『秒速5センチメートル』の風景

◎［キャスト・スタッフインタビュー］松村北斗（SixTONES）／高畑充希／森 七菜／奥山由之

◎［寄稿］『秒速5センチメートル』その足跡と新たな一歩　榎本正樹

●特集３

ぶっとんだ個性が令和で躍動！

時を超える『らんま1/2』

◎個性派キャラクターが続々登場！『らんま1/2』第2期作品ガイド

◎声優キャストからのQ&A　高橋留美子インタビュー

◎［第2期キャストインタビュー］石田 彰（五寸釘 光役）

◎［鼎談＆対談］

山口勝平（早乙女乱馬役）×林原めぐみ（らんま役）×日郄のり子（天道あかね役）

佐久間レイ（シャンプー役）×関 俊彦（ムース役）

●インタビュー＆対談＆鼎談

森 絵都、まさきとしか、カレー沢 薫、中山七里、櫻田智也、前川ほまれ、山口未桜、村井理子、井ノ原快彦、中村ゆり、長尾謙杜（なにわ男子）、上田竜也×中村嶺亜（KEY TO LIT）、駒木根葵汰×新原泰佑、団塚唯我、トンボコープ、足腰げんき教室、むし岡だいき 　ほか

●ノべル ダ・ヴィンチ

小説×ドラマの全く新しい物語『火星の女王』

小川 哲×吉田玲子

●コミック ダ・ヴィンチ

アニメ10月放送スタート！

言葉のいらない、ダンスという自由な世界

『ワンダンス』［インタビュー］珈琲／KAITA

●好評連載中

◎荒木経惟「男 -アラーキーの裸ノ顔-」大和田伸也…

◎三浦しをん「流れ星はいつもふいうち」

◎尾崎世界観「尾崎世界観の書かなかったこと日記」

◎北尾トロ「走れ!トロイカ学習帳」

◎益田ミリ「スーパーマーケット宇宙」

◎穂村弘「短歌ください」

◎平井まさあき（男性ブランコ）「あちらこちらのオノマトペ」

◎小原 晩「ふんだりけったりファミレスいったり」

◎加藤俊甫「煙の中に在る話」

◎メグ・シェリー「メグさんの読書占い」

◎石田夏穂「9・5時間、戦えますか?」

◎お化け友の会通信 from 怪と幽　『ジャガー・ワールド』恒川光太郎

◎佐渡島庸平「編集者の顔が見てみたい!!

◎鈴木涼美「めめSHEやつら」

●新連載！

◎松下洸平「スフマート」＆連載開始記念インタビュー

◎中野京子「怖い絵」