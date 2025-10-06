森崎ウィン×向井康二（Snow Man）が表紙の『ダ・ヴィンチ』2025年11月号【目次】
●特集１
ディズニープラスで10月29日より独占配信！
『ディズニー ツイステッド ワンダーランド ザ アニメーション』の魔法にかけられて
◎『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の世界へようこそ
◎魔法の世界をより楽しむために──
インスパイア元作品＆コミカライズガイド
◎ディズニーヴィランズの精神に基づく各寮の寮長たち
［インタビュー］花江夏樹（リドル・ローズハート）／梅原裕一郎（レオナ・キングスカラー）／田丸篤志（アズール・アーシェングロット）／古田一紀（カリム・アルアジーム）／相葉裕樹（ヴィル・シェーンハイト）／内山昂輝（イデア・シュラウド）／加藤和樹（マレウス・ドラコニア）
◎誘われるアニメーションの世界-
［インタビュー］
花江夏樹（リドル・ローズハート）／鈴木崚汰（トレイ・クローバー）／小林竜之（ケイト・ダイヤモンド）／阿座上洋平（円満雄剣）
［対談］
山下誠一郎（エース・トラッポラ）×小林千晃（デュース・スペード）
◎『ツイステ』と私 ［寄稿］相澤いくえ
●特集２
実写映画10月10日公開
『秒速5センチメートル』の風景
◎［キャスト・スタッフインタビュー］松村北斗（SixTONES）／高畑充希／森 七菜／奥山由之
◎［寄稿］『秒速5センチメートル』その足跡と新たな一歩 榎本正樹
●特集３
ぶっとんだ個性が令和で躍動！
時を超える『らんま1/2』
◎個性派キャラクターが続々登場！『らんま1/2』第2期作品ガイド
◎声優キャストからのQ&A 高橋留美子インタビュー
◎［第2期キャストインタビュー］石田 彰（五寸釘 光役）
◎［鼎談＆対談］
山口勝平（早乙女乱馬役）×林原めぐみ（らんま役）×日郄のり子（天道あかね役）
佐久間レイ（シャンプー役）×関 俊彦（ムース役）
●インタビュー＆対談＆鼎談
森 絵都、まさきとしか、カレー沢 薫、中山七里、櫻田智也、前川ほまれ、山口未桜、村井理子、井ノ原快彦、中村ゆり、長尾謙杜（なにわ男子）、上田竜也×中村嶺亜（KEY TO LIT）、駒木根葵汰×新原泰佑、団塚唯我、トンボコープ、足腰げんき教室、むし岡だいき ほか
●ノべル ダ・ヴィンチ
小説×ドラマの全く新しい物語『火星の女王』
小川 哲×吉田玲子
●コミック ダ・ヴィンチ
アニメ10月放送スタート！
言葉のいらない、ダンスという自由な世界
『ワンダンス』［インタビュー］珈琲／KAITA
●好評連載中
◎荒木経惟「男 -アラーキーの裸ノ顔-」大和田伸也…
◎三浦しをん「流れ星はいつもふいうち」
◎尾崎世界観「尾崎世界観の書かなかったこと日記」
◎北尾トロ「走れ!トロイカ学習帳」
◎益田ミリ「スーパーマーケット宇宙」
◎穂村弘「短歌ください」
◎平井まさあき（男性ブランコ）「あちらこちらのオノマトペ」
◎小原 晩「ふんだりけったりファミレスいったり」
◎加藤俊甫「煙の中に在る話」
◎メグ・シェリー「メグさんの読書占い」
◎石田夏穂「9・5時間、戦えますか?」
◎お化け友の会通信 from 怪と幽 『ジャガー・ワールド』恒川光太郎
◎佐渡島庸平「編集者の顔が見てみたい!!
◎鈴木涼美「めめSHEやつら」
●新連載！
◎松下洸平「スフマート」＆連載開始記念インタビュー
◎中野京子「怖い絵」
