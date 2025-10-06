株にハマる水谷隼「新総裁は高市さんに決まりました！」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が、自身のXを更新し、「新総裁は高市さんに決まりました！」とつぶやいている。
【写真】爆益！だけどマイナス1600万円…水谷隼のこれまでの投資取引一覧
水谷と言えば個人投資家として知られており、経済番組やイベントにも多数出演。過去にFX取引で1000万円を超える含み益があったことを報告するなど、爆益を出していたが後日、FX取引で預託保証金不足（追証）が発生したことを報告。ケタ違いの含み損も明かして、FX取引の不調を伝えていた。
また、「GW最高」とFXでの取引画面を公開。米ドル円やユーロ円、ポンド円、豪ドル円と仕込んだものを見ることができ、総合計評価損益は「＋10,439,000」と表示。その後、「売り利確」と明かし、大きな利益を出していたが、その後、株取引で100万円以上の損が出ている画像を投稿するなど、波乱な取引が続いている。
最近では「久しぶりのIPO当選」「当選したオリオンビールNISAで買ってみた 期待値高いでしょ」とつぶやくと、水谷が買った株が初日で倍近くなり、ネット上では「エグいことなってますよーw 何株水谷さんは買えたのだろうか」「大儲けや」「いいな〜」などの声が出ていた。
水谷のSNSは経済に関することをつぶやく機会が多いことから、今回の「新総裁は高市さんに決まりました！」に対してネット上では「これに早々に反応するのはもはやスポーツ選手枠じゃないんよ笑」「政治的な発言することにビックリしちゃった笑」「水谷さん、さすが投資家。高市早苗総裁に即反応」などの声が出ている。
なお本日6日午前の日経平均株価は2000円高の4万7000円台になる場面もあり、大幅に上昇している。
