景井ひな「髪色変えたよ」新ヘアに絶賛の声 「可愛いが爆発」「雰囲気変わる」
【モデルプレス＝2025/10/06】クリエイターでタレントの景井ひなが10月5日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】景井ひな、新ヘアで印象ガラリ
景井は「髪色変えたよ〜」とグリーンがかった新しいヘアスタイルを披露。夏を感じさせる明るめの茶色だった髪から、明るさをおさえ秋を感じさせる髪色となったことがうかがえる。口元に人差し指を添えニッコリと笑顔を見せたショットや、ウインク姿など、様々な表情の写真が投稿されている。
この投稿にファンからは「どんな髪色も似合ってて最高」「めちゃくちゃカワイイ」「雰囲気変わる」「可愛いが爆発してる」とコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】景井ひな、新ヘアで印象ガラリ
◆景井ひな、新しいヘアスタイルを披露
景井は「髪色変えたよ〜」とグリーンがかった新しいヘアスタイルを披露。夏を感じさせる明るめの茶色だった髪から、明るさをおさえ秋を感じさせる髪色となったことがうかがえる。口元に人差し指を添えニッコリと笑顔を見せたショットや、ウインク姿など、様々な表情の写真が投稿されている。
◆景井ひな、新ヘアに絶賛の声
この投稿にファンからは「どんな髪色も似合ってて最高」「めちゃくちゃカワイイ」「雰囲気変わる」「可愛いが爆発してる」とコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】