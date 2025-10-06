寺田明日香へのサプライズの一件に言及

陸上の世界選手権東京大会・女子100メートル障害に出場した田中佑美（富士通）がXを更新。5日に行われた第79回国民スポーツ大会（国スポ）で、現役ラストランになった寺田明日香（北海道・ジャパンクリエイト）へ捧げたサプライズの裏側に言及した。

今季限りで選手としての第一線から退く35歳寺田を労うべく、ラストランとなった決勝のレース後、100メートルハードルの仲間がサプライズ登場。世界選手権東京大会に出場した福部真子や中島ひとみ、田中らが駆け付け、寺田の顔入りTシャツを着て花束を渡す場面があった。

このサプライズの際に撮った集合写真で、田中はTシャツを身に纏わず寺田の顔が見えるよう胴体にくくりつけていた。Xでは斬新な格好に触れられ、「大人の諸事情により、明日香さん顔面Tは紐で体にくくりつけるスタイルなことがバレちゃう！！」と投稿。Tシャツにはアディダスのロゴと特徴的な3本線がデザインされていたが、ニューバランスと契約を結ぶ田中はそれが隠れる形で登場していた。

26歳の田中は、日本代表として先月行われた世界陸上東京大会に出場。女子100メートル障害予選で13秒05となり6着。12秒80の自己ベストに及ばず、昨夏のパリ五輪に続く世界大会の準決勝進出はならなかった。なお、国スポには出場していない。



（THE ANSWER編集部）