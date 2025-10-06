国民スポーツ大会陸上第4日

第79回国民スポーツ大会（国スポ）の陸上競技は6日、滋賀・平和堂HATOスタジアムで第4日が行われ、成年女子100メートル準決勝に中島ひとみ（兵庫・長谷川体育施設）が登場。自己ベストを更新する11秒59（追い風1.2メートル）の組1着で駆け抜け、午後に行われる決勝に進出を決めた。

ハードルが本職の中島は9月の東京世界陸上の女子100メートル障害で準決勝に進出。今大会は100メートル障害もエントリーしたが、そちらは棄権し、100メートルに参戦した。前日は予選ながらこの種目の日本女王・井戸アビゲイル風果に競り勝ち、自己ベスト11秒60（追い風0.4メートル）の組1着で準決勝進出。予選後には100メートルに参戦した理由について語っていた。

疲労もあって出場自体悩んだというが、地元・兵庫県の関係者や次世代の選手たちのために出場を決断。さらに「一番は100メートル障害につながること」と中島。「海外選手を見ても日本の100メートルを戦えるくらいでなければ、今自分が目指しているところには近づけない。のちのち（100メートルでも）11秒3台は目指したい」といい、スプリント強化を見据えていた。

迎えた準決勝。この日は雨だった前日と打って変わり、天候に恵まれた。同組だった井戸は欠場したが、中島は6レーンから飛び出し力強い走りで1着でゴール。前日にマークした自己ベストをさらに0秒01更新した。11秒59は1組を走った御家瀬緑と並び、準決勝トップタイ。レース後はカメラに笑顔でピースを決めた。

レース後は「とにかく無事に走り切れて良かった。予選より気候も良かったので、またベストが出たらいいかなという気持ちだった」と中島。「兵庫に1点でも貢献できることが決まった。それが1番やりたかったこと。（決勝は）もちろん走ります。少しでも多くのポイントを稼げるようにしたい」と意気込んだ。



