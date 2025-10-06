「着るだけで秋っぽ！」【しまむら】ガバッと重ねたい「優秀ベスト & チュニック」

少し肌寒さを感じる季節のおしゃれに持ってこいなのが、レイヤードスタイル。ガバッと重ねるだけでサマになる、「優秀ベスト ＆ チュニック」が【しまむら】から登場しているとの情報をゲットしました。いつものシンプルなデイリーコーデに加えるだけで秋っぽさを感じさせてくれそうな、シーズンムードたっぷりな素材やカラーを使用したアイテムです。ぜひチェックして、この秋の装いをアップデートしてみて。

ふわもけベストで大人の秋を格上げ

インスタグラマーの@goppiiiyさんが「着るだけで秋っぽくなるからめっちゃおすすめ」と絶賛している、もけもけとした素材が魅力のベスト。シンプルなコーデに合わせるだけで全体を季節感のある雰囲気にアップデートしてくれる優秀アイテムです。エアリーな質感とふんわりとした少し長めの毛足が甘さをプラスし、程よくフェミニンな印象に。短めの丈感はレイヤードしても重たくなりにくく、こなれ感を演出できるかも。コンパクトなシルエットは腰を高くすっきりと見せるスタイルアップ効果を期待できそうなのも嬉しい。

立体編みが映える主役級ベスト

【しまむら】「ウェーブガラニットベスト」\1,089（税込）

立体的な編み地が特徴的で、さっとレイヤードするだけで存在感バツグンのニットベスト。フレンチスリーブや全体のゆったりとしたシルエットで、気になる体のラインをナチュラルにカバーしてくれそうなのが大人女性に嬉しいポイントです。柔らかなブラウンは、秋ムードの演出にピッタリ。ダークブラウンのマーメイドスカートとシューズを合わせることで、さらに季節感を感じさせるこなれスタイルに仕上がっています。上品なレイヤードを目指すなら必見の1着です。

柔らか × すっきり見えの秋っぽチュニック

【しまむら】「ブークレニットチュニックV」\1,639（税込）

ふんわりとしたブークレ素材が季節感を引き立てるチュニック。ナチュラルな風合いながらも、Vネックデザインと全体のすっきりとしたストレートラインがきれいめな雰囲気にも見せてくれています。チュニック丈は腰まわりやお尻まわりをさりげなくカバーしてくれて、スタイルアップ効果も期待できそうなのが嬉しいところ。レース素材のトップスをインナーに合わせることでフェミニンさたっぷりのスタイリングに。ボトムはこっくりと深いブラウンで秋っぽさを強調しつつ、全体の印象を引き締めるのがポイントです。

サイドスリットで抜け感アップ！

【しまむら】「シャギーニットチュニック」\1,639（税込）

ふわっとした毛足感と秋らしいこっくりブラウンカラーが魅力のチュニック。程よく長めの丈感で、ゆるやかなIラインがフェミニンな印象。サイドスリットが抜け感を演出し、そこから覗くボトムスがしゃれ見えのポイントになっています。深めの色味ながらも、重たく見せずにスッキリ着られるデザインです。ガバッと重ねるだけで一気にシーズンムードを高めてくれそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@goppiiiy様、@chii_150cm様、@wear___tomoのInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

