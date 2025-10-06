U-20はW杯未勝利で敗退

チリで開催中のU-20ワールドカップ（W杯）でサッカー王国が史上初のグループリーグ敗退となった。

この結果を受け、ブラジルサッカー連盟（CBF）はラモン・メネゼス監督を解任した。

ブラジルはメキシコ、モロッコ、スペインと同居するC組で1勝も挙げられなかった。初戦のメキシコ戦で引き分け、続くモロッコ戦を1-2で落とすと、現地時間10月4日に行われた第3戦はスペインに0-1で敗北。今大会は参加24チームの内、各グループ上位の2チームと3位の上位4チーム合わせて計16チームが決勝トーナメントへ進出できたが、1分2敗の勝ち点「1」でグループ最下位となり、屈辱の敗退が決まった。過去5度の優勝を誇るなかで、グループリーグ敗退は同国初という不名誉な記録が残った。

CBFは現地時間10月5日、チームを率いるメネゼス監督の退任を発表。「この決定はこれまでの活動サイクルを評価した結果、下されたものです」と声明を発表している。「CNN Brasil」では「史上最悪の大会」「批判のサイクルが終わり。U-20W杯の成績は期待を下回り、彼の仕事へのプレッシャーが強まった。前例のない敗退で監督の継続は不可能になった」と今大会の結果と監督の退任ついて報じていた。（FOOTBALL ZONE編集部）