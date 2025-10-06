40回目のありがとうを、バッグにひとつ。サンリオと歩く記念の季節【サンリオ】のけろけろけろっぴミニマスコットホルダーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
さりげなく、でもしっかり推し。第3弾グッズで、毎日がちょっと特別に【サンリオ】のけろけろけろっぴミニマスコットホルダーがAmazonに登場!
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
サンリオのけろけろけろっぴミニマスコットホルダーは、けろけろけろっぴの魅力がぎゅっと詰まったアイテム。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
スタンダードなデザインの中に、けろっぴらしい元気さと愛嬌がさりげなく光る。 バッグやリュックに付ければ、けろっぴと一緒にお出かけ気分が楽しめる仕様で、日常にちょっとした遊び心を添えてくれる。
→【アイテム詳細を見る】
記念グッズとしての特別感と、普段使いしやすい実用性を兼ね備えた一品。
→【アイテム詳細を見る】
けろっぴと一緒に、いつもの毎日をもっと楽しく。
さりげなく、でもしっかり推し。第3弾グッズで、毎日がちょっと特別に【サンリオ】のけろけろけろっぴミニマスコットホルダーがAmazonに登場!
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
サンリオのけろけろけろっぴミニマスコットホルダーは、けろけろけろっぴの魅力がぎゅっと詰まったアイテム。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
スタンダードなデザインの中に、けろっぴらしい元気さと愛嬌がさりげなく光る。 バッグやリュックに付ければ、けろっぴと一緒にお出かけ気分が楽しめる仕様で、日常にちょっとした遊び心を添えてくれる。
→【アイテム詳細を見る】
記念グッズとしての特別感と、普段使いしやすい実用性を兼ね備えた一品。
→【アイテム詳細を見る】
けろっぴと一緒に、いつもの毎日をもっと楽しく。