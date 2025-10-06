吉岡里帆「お手紙書くのすごい好き」最近書いたのは“母への手紙”

女優の吉岡里帆（32歳）が、10月5日に放送されたラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。「私もお手紙書くのすごい好き」と語った。



文通をしているというリスナーから、便せんや封筒を選んだりするのが好きというメールが寄せられると、吉岡里帆が「私もお手紙書くのすごい好きなんですけど、便せんを選ぶとか、その人の雰囲気に仕上げるのがすごい好きで、いまだに封筒とかシールとか便せんもそうですけど、集めちゃいますねえ。なんかかわいいの見つけるとついつい買ってしまって、すごい量になっちゃいます。ちょっと気をつけないとな、と思っています」と話す。



そして吉岡は、最近書いた手紙として、夏バテしやすい母のために身体が元気になるものをまとめて贈る際に、「元気でいてください」という手紙を書いたと語った。