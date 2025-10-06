元TOKIOの松岡昌宏、解散はしたけど「一生、“TOKIOの松岡”なんで」
元TOKIOの松岡昌宏（48歳）が、10月5日に放送されたトーク番組「日曜日の初耳学 秋の2時間SP」（TBS系）に出演。「一生、“TOKIOの松岡”なんで」と語った。
松岡昌宏が番組のゲストとして出演。先日、メンバーだった国分太一のコンプライアンス違反をきっかけとして、TOKIOを解散したことが話題となる。
松岡はメンバーと話をした上で「T、O、K、I、Oという名前を背負っていくのはもうつらいなというのが1つ。あと、3人で会社を立ち上げた時に誰か1人欠けたら、この組は解散しよう、この屋号は外そうね、と言っていたので、早かったです。もうずっと話し合って、とかじゃないです。（城島茂）社長に電話して、こうなったから当初言っていたように解散しますか、ですね、という形となって電話して3人に共有して翌日に発表しました」と話す。
松岡によると、国分とは先日も3人で会ったと話し、TOKIO再結成については「自分たち発信ではないような気がして。（復活という機運が）そういうものが生まれた時に、お名前をお借りして、やらせてもらうことはあるかもしれないですけど、自分からやるはないですかね」とコメント。
現在は個人事務所を立ち上げた松岡は「結局、松岡昌宏がやることは一緒なのでね。何をやっても。一生、“TOKIOの松岡”だと思うんで」と話し、「“TOKIOの松岡”っていうものを自分の中にしまいながら、やっていきます」と語った。
