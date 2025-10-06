東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ホテルオークラ東京ベイ」が、栗と洋梨を満喫するスイーツブッフェを開催。

カフェレストラン テラスにて、15種類以上のスイーツが楽しめる贅沢なひとときを堪能できます☆

ホテルオークラ東京ベイ「カフェレストラン テラス」グラン・スイーツブッフェ〜栗と洋梨の贅沢な午後〜

開催日：2025年11月4日（火）〜11月6日（木)、11月11日（火）〜11月13日（木)の6日間限定

提供時間：14:00〜15:30（全日一部制）

提供場所：ホテルオークラ東京ベイ カフェレストラン テラス（1階）

料金：大人 5,500円（税・サ込）／4歳〜12歳 3,000円（税・サ込）

※One Harmony会員料金は大人 5,000円（税・サ込）／4歳〜12歳 2,500円（税・サ込）

内容：

スイーツ：栗とラ・フランスのロールケーキ/栗のガトーショコラ/洋梨のニューヨークチーズケーキ/栗のシャルロット/ラ・フランスとアールグレイのシャルロット/洋梨と林檎のタルト/栗のマリトッツォ/栗のシフォン/栗とチョコレートのヴェリーヌ/ラ・フランスとラズベリーのヴェリーヌ/ベリーのショートケーキ/シュークリーム/フロマージュブランのブランマンジェとぶどうゼリー/ラ・フランスのデニッシュ/生絞りモンブラン/ラ・フランスソースのジュビレ/焼きプリンセイボリー：セイボリー各種ドリンク：コーヒー/紅茶

予約・問い合わせ：カフェレストラン テラス TEL. 047-355-3348、Web

東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテルの「ホテルオークラ東京ベイ」が「グラン・スイーツブッフェ〜栗と洋梨の贅沢な午後〜」を開催。

カフェレストラン テラスにて6日間限定で、栗と洋梨をテーマにしたパティシエこだわりのスイーツが楽しめます☆

「グラン・スイーツブッフェ〜栗と洋梨の贅沢な午後〜」には、梨の美味しさを纏った濃厚で滑らかな「洋梨のニューヨークチーズケーキ」や

ラ・フランスの甘みとアールグレイの風味を閉じ込めた「ラ・フランスとアールグレイのシャルロット」など、旬を迎える洋梨を使ったスイーツが登場。

さらに、しっとりと焼き上げたガトーショコラに大粒の栗をあしらった「栗のガトーショコラ」に

栗の豊かな風味を生クリームが引き立てる「栗のマリトッツォ」など、秋の味覚を味わえる15種類以上のスイーツを楽しめます。

ほかにも、パティシエが目の前で仕上げてくれる「生搾りモンブラン」と「ラ・フランスソースのジュビレ」も登場。

ホテルオークラ東京ベイで甘く、贅沢なひと時を過ごせるスイーツブッフェです！

栗と洋梨をテーマに、15種類以上のパティシエこだわりのスイーツが楽しめる6日間だけのスイーツブッフェ。

ホテルオークラ東京ベイ「カフェレストラン テラス」の「グラン・スイーツブッフェ〜栗と洋梨の贅沢な午後〜」は、2025年11月4日〜11月6日、11月11日〜11月13日の6日間限定開催です！

※仕入れなどの状況により食材が変更になる場合があります

※写真はすべてイメージです

