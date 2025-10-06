〈「親がお金で解決してくれると」万引きにハマって成績下落→高校進学はできたけど…“中学受験の勝者”だった少年が『マリファナ』に手を出したワケ〉から続く

「これ以上要求にこたえていると、確実に逮捕される。逃げないとまずいことになりそうだ……」

《写真を見る》カエルのような声、つながった眉毛がトレードマーク…かつて「失踪した芸能人」

10代の頃、2年ほど半グレの仕事を手伝い、さらに闇カジノにハマって数百万円の借金を背負ってしまった野村翔吾（仮名・42歳）さん。その後、彼は人生をやり直すため「失踪」を選ぶ。彼がそこに至るまでの人生を、ライターの松本祐貴氏の新刊『ルポ失踪』（星海社）より一部抜粋してお届けする。（全3回の2回目／続きを読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

親にドラッグにハマったことがバレた

ドラッグで酩酊していればいつかは誰かにバレる。

「ある日、親に『車に乗れ』といわれ、警察署の前で降ろされました。『この子を捕まえてくれ』と親が警察に言って、部屋にあったものを持ってきました。その場で警察の取り調べになりました。自首した上に、持っていた薬物が、合法ドラッグと少量のマリファナだったために逮捕はされませんでした」

結果として、翔吾に残ったのは警察に告げ口をした両親への不信感だった。身内に裏切られるとは考えてもいなかった。

16歳でキャバクラのスカウトに

定時制高校の生徒は種々雑多だ。大正生まれのおじいちゃん、リストカットだらけの女の子、父親がヤクザという不良少年、スポーツ推薦で別の学校に入学したがケガで競技を諦めた青年などが翔吾と一緒に学んでいた。

昼間は暇なので、翔吾はバイトを探すことにした。近くには都内有数の繁華街がある。そこで、翔吾はまだ16歳ながらも、風俗、キャバクラなどのスカウトを仕事にすることに決めた。翔吾がスカウトを習った人物は、後に大ヒット漫画のモデルとなった。

スカウトの給料は完全歩合制だ。女性を捕まえ、キャバクラの店や風俗店に連れていき、働き始めさせることが歩合の条件となる。歩合には「買い取り」と「永久バック」がある。

ある女性を店に連れていき、働くことが決まる。この時点で「買い取り」なら数十万円を得ることができる。「永久バック」なら、その女性が働いて稼いだ額の10％程度が毎月入ってくる。

「ずっと働いてくれている女の子がいたので、僕も毎月給料をもらっていました。やり手のスカウトは永久バックでどんどん売上を伸ばします。すぐに飛んでしまいそう（辞めそう）な女の子なら、あえて買い取りにしていました」

キャバクラ、風俗などの業種は本人の希望を聞いた。風俗に抵抗があっても、おっぱいパブなら働ける女性もいる。「私、有名になって、めちゃくちゃ稼ぎたいの」とAVを志願するコもいた。

昼はスカウト、夜は夜学の高校に通う生活。翔吾はこのときに、後に失踪の原因となる某半グレ団体と知り合った。

半グレ団体に近づいたのは、バイトをしたかったからだ。最初はスカウトの仕事がうまくいかないときに「なにか手伝えることはないですか？」と聞いてみた。

すると半グレ団体から露天商の仕事を紹介された。

1990年代の後半から2000年代には、週刊誌や漫画雑誌を路上で売る露天がよくみられた。ダンボールに「雑誌100円」などと書き、ホームレスが駅のゴミ箱で拾ってきた雑誌を並べていた。翔吾は渋谷・新宿・池袋などの繁華街の古本露天を手伝っていた。これも地廻りのヤクザと話し合い、ショバ代（場所代）を払わなければ、商売ができない時代だった。

古本露天の次は携帯電話のブランド物ストラップを売った。ヴィトン、グッチなどがあったが、もちろんコピー商品だった。組織はストラップや海賊版CDを中国に大量発注していた。

「逃げないとまずいことになりそうだ……」

あるとき「私書箱を借りてきてくれ」と頼まれた。翔吾はなんの疑問もなく教えられた通りに私書箱を借りた。その私書箱の使用目的は、オレオレ詐欺で送られてくる現金書留の受け取り場所だった。

そのうち「銀行に行って出し子をやってくれ」と命令された。出し子とはオレオレ詐欺などの特殊詐欺で、口座からお金を引き出す役目のことだ。

「これ以上要求にこたえていると、確実に逮捕される。逃げないとまずいことになりそうだ……」

2年ほど半グレの仕事を手伝い、周囲に逮捕者も出て、翔吾はやっと気がついた。

翔吾にはもうひとつ失踪への理由があった。闇カジノのバカラにハマり、多額の借金があったのだ。六本木、渋谷、新宿……。

一晩で負けた額は大金である。

「もう麻痺しちゃってわからなくなっているんですね。負けた金額で覚えてるのは200万〜300万円ですかね」

とても10代が賭ける額ではない。

18歳、翔吾は失踪を決意した。

「僕の周りにも失踪者はいます。一般的に失踪は犯罪で身を隠すパターンが多いですね。もうひとつは借金で逃げるパターンです。犯罪であれば、時効を過ぎたら一般社会に戻ってこれます。僕の失踪理由は半グレ組織、借金、どちらもでした」

失踪後、彼は…

迷惑をかけたくない思いから、必要最低限の友人にだけ失踪することを伝え、家族には置き手紙をして、家を出た。警察対策も万全だった。

「捜索願を出されると、潜伏先で職務質問を受けたときに居場所がわかってしまいます。だから、置き手紙には『落ち着いたら連絡をするから捜索願は出さないでほしい』と書きました」

失踪後、すぐに知人の家に逃げ込んで、求人雑誌をペラペラとめくり、建築関係の仕事を選んだ。

その情報を頼りに、翔吾は北関東に引っ越した。いよいよ翔吾の新しい生活であり、逃亡生活が始まる。

〈「おばさんの家って、ヤクザだよね？」数百万円の借金から逃げるため18歳で失踪した青年→5年後、名家の娘と結婚できたけど…“たった4年で離婚”した理由〉へ続く

（松本 祐貴／Webオリジナル（外部転載））